El detrás de escena de la publicidad de Manu Ginóbili y la incógnita: ¿Embocó?

Emanuel Ginóbili, cuatro veces campeón y hoy retirado tras 16 temporadas en la NBA, fue tendencia en los últimos días a raíz de viralizarse el nuevo spot de una marca de cerveza argentina.

En el mismo Manu y otras figuras del deporte albiceleste como Santiago Lange y su compañera Cecilia Carranza y los futbolistas Ángel Di María y Leandro Paredes, forman parte de la campaña "Corazones para creer", enfocada en lo que se viene: el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026. También participan el músico Charly García y el agente de jugadores el empresario Guillermo Coppola.

Este es el spot:

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Pero la viralización se produjo a raíz del protagónico de Manu, quien tira un maní desde detrás de una barra hacia una mesa donde están reuniones un grupo de jóvenes, preocupados por el hecho de lo difícil que será que Argentina gane dos Mundiales consecutivos, cuando se produce la intervención de la leyenda bahiense.

En principio se puso en duda que Ginóbili hubiera embocado o que "la conversión" fue editada. Pero la propia firma Quilmes dio a conocer el detrás de escena, donde se confirma la anotación y al propio exbasquetbolista preocupado porque se registrase correctamente el momento.

"Decime que se vio", le dijo a la producción entre risas.