Semifinales de Liga Nacional: Quimsa repitió ante Boca y Gimnasia (CR) frente a Ferro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Los locales volvieron a dominar en las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol, con las victorias de Quimsa ante Boca, 91 a 78 y de Gimnasia y Esgrima (Comodoro) ante Ferro, 79 a 74.

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De esta manera, ambos se adelantaron 2-0 y en la peor situación definirán la serie como locales.

En Santiago del Estero, la Fusión marcó el ritmo de partido ante el xeneize y llegó a sacar 19 de máxima.

Una vez más, Brandon Robinson fue la figura de un equipo que también tuvo mucha participación de otros dos de los tres restantes foráneos.

El estadounidense terminó con 22 puntos (4-6 en t3, 2-4 en t2 y 6-9 en t1); Jerome Meyinsse sumó 17 puntos (8-9 en t2) y Tyren Johnson completó 13 unidades y 8 rebotes.

En tanto, el bahiense Fausto Ruesga cerró con 7 puntos (2-3 en t2 y 2-2 en t1), más 6 rebotes y una asistencia, en 14m14.

Enfrente, Lucas Faggiano sumó 5 puntos (1-4 en t3 y 1-2 en t2), más 4 asistencias y un recupero, en 22m13.

A Boca le costó encontrar a Francisco Cáffaro, situación clave para intentar tener alguna chance.

El tercero será el viernes, a las 22.10 (TyC).

En Comodoro

En el Socios Fundadores de Comodoro, la visita no pudo contar con Leandro Lezcano, lesionado cuando golpeó con un camarógrafo en el primer juego.

El bahiense Jano Martínez fue el jugador del partido que más tiempo estuvo en cancha: 34m30.

El base terminó con 7 puntos (0-3 en t3, 3-6 en t2 y 1-2 en t1), más 5 asistencias, 3 rebotes y un recupero.

En tanto, el pringlense Valentín Bettiga cerró con 15 puntos (1-3 en t3, 5-6 en t2 y 2-3 en t1) y 3 rebotes.

A falta de ocho minutos, el local estableció la máxima (65-57). Claro que se llegó a un final sumanente cerrado, por lo tanto con un inesperado triple de Kevin Hernández restando 1m45 el verde visitante empató en 69.

Restando 57 segundos José Cisneros anotó un doble (71-69) y a falta de 39 Bryan Carabali tapó a Hernández, por lo que Martiniano Dato recibió falta y anotó los dos libres: 73-69.

Con 28 segundos, Sebastián Carrasco le cometió falta a José Defelippo y en la reposición, Valentín Bettiga convirtió un triple: 73-72, a falta de 19 segundos. Con 15 Marcos Chacón recibió falta, metió el primero y falló el segundo (74-72) y Cisneros tomó el rebote ofensivo, a quien le cometieron falta: 1-1 en t1 y 76-72.

Ahí poco menos que se bajó la persiana al partido, porque Felipe Rodríguez falló de tres y comenzaron una sucesión de faltas tácticas que poco, finalmente, cambiarían el rumbo del partido.

El jueves volverán a verse las caras en el Héctor Etchart.