El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 26 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 26 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo templado y soleado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.