Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 26 de mayo en Bahía Blanca.

 

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 26 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo templado y soleado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Fútbol.
Fútbol.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE