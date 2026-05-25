Roland Garros: triunfos de Navone y Ugo Carabelli

Dos de dos. Los argentinos que debutaron en la primera ronda de Roland Garros lograron sendos triunfos. Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli ganaron en sets corridos en la jornada de hoy.

En orden cronológico, el primero en aparecer fue Mariano Navone, quien superó por un triple 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby.

El argentino, que venía de ser finalista en el ATP 250 de Ginebra el último fin de semana, siguió su buen juego y decisiones clave en los momentos importantes.

El nacido en 9 de Julio se medirá en segunda ronda al checo Jakub Mensik (27 del mundo).

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Por su parte, no quiso ser menos Camilo Ugo Carabelli, quien arrasó en sets corridos con el estadounidense Emilio Nava, procedente de la clasificación.

Fue con parciales de 6-3, 7-6 (10) y 6-3 la victoria del porteño de 26 años.

Y ya está en cancha Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta del tenis argentino, ubicado en el puesto N°26 del ranking ATP, quien juega ante Botic Van de Zadschulp.