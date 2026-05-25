Roland Garros: triunfos de Navone y Ugo Carabelli
Los dos argentinos avanzaron a segunda ronda. Está jugando Fran Cerúndolo.
Dos de dos. Los argentinos que debutaron en la primera ronda de Roland Garros lograron sendos triunfos. Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli ganaron en sets corridos en la jornada de hoy.
En orden cronológico, el primero en aparecer fue Mariano Navone, quien superó por un triple 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby.
El argentino, que venía de ser finalista en el ATP 250 de Ginebra el último fin de semana, siguió su buen juego y decisiones clave en los momentos importantes.
El nacido en 9 de Julio se medirá en segunda ronda al checo Jakub Mensik (27 del mundo).
Por su parte, no quiso ser menos Camilo Ugo Carabelli, quien arrasó en sets corridos con el estadounidense Emilio Nava, procedente de la clasificación.
Fue con parciales de 6-3, 7-6 (10) y 6-3 la victoria del porteño de 26 años.
Y ya está en cancha Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta del tenis argentino, ubicado en el puesto N°26 del ranking ATP, quien juega ante Botic Van de Zadschulp.