Nacional de cadetes: Carmela Ruiz Acosta lideró a la natación bahiense en Santiago del Estero

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Se desarrolló hasta el último fin de semana en Santiago del Estero el Campeonato Nacional República de Cadetes, el certamen de natación más importante para jóvenes de 14 y 15 años, con participación bahiense.

Al Madre de Ciudades asistieron 356 nadadores de todo el país y casi 100 clubes, siendo Olimpo y Uno Bahía Club los representantes locales.

Allí, se destacó la performance de Carmela Ruiz Acosta, quien obtuvo tres medallas en 50, 100 y 200 metros estilo pecho. De Uno, al mando del entrenador Martín Sottile, también asistieron Facundo Cañón, Emilia Godoy y Pedro Hernández.

Mientras que por Olimpo, bajo la tutela de Agustín Giménez, compitieron Julia Mencía, Ciro San Martín, Isadora Weiman, Keyla Salman, Florencia Rochon, Nina Severini y Guadalupe Aversano.

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En este campeonato la clasificación quedó determinada por serie final directa: todos los nadadores compitieron en series sembradas según sus tiempos oficiales (por ránking de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos) y la clasificación final se estableció al comparar los tiempos de todas las series.

Uno Bahía Club

Carmela Ruiz Acosta

200m pecho - 2º (2:54.61)

50m pecho - 3º (36.40)

100m pecho - 3º (1:20.20)

400m combinado - 7º (5:41.98)

200m combinado - 9º (2:41.70)

Emilia Godoy

100m mariposa - 11º (1:11.76)

50m mariposa - 14º (31.86)

50m espalda - 27º (38.25)

Pedro Hernández

200m pecho - 13º (2:52.59)

50m pecho - 18º (35.76)

100m pecho - 19º (1:21.01)

Facundo Cañón

100m pecho - 17º (1:20.28)

200m pecho - 20º (2:59.29)

50m pecho - 22º (36.76)

50m libres - 23º (28.85)

100m libres - 36º (1:03.73)

Relevos

4x100m libres mixto - 5º (4:25.05)

4x100m combinado mixto - 5º (4:50.98)

Olimpo

Julia Mencía

400m libres - 6º (4:47.20)

800m libres - 7º (9:57.14)

50m libres - 8º (29.29)

100m libres - 12º (1:03.77)

200m libres - 13º (2:20.52)

Ciro San Martín

200m libres - 8º (2:13.04)

400m libres - 9º (4:41.31)

100m libres - 9º (59.85)

50m mariposa - 9º (30.50)

1500m libres - 10º (18:32.58)

50m libres - 10º (27.26)

Isadora Weiman

50m pecho - 6º (37.22)

200m pecho - 9º (3:02.57)

100m pecho - 11º (1:25.19)

200m combinado - 21º (2:52.12)

100m mariposa - 25º (1:20.21)

50m libres - 27º (31.05)

Keyla Salman

400m libres - 11º (5:02.33)

50m libres - 12º (29.97)

200m mariposa - 14º (2:54.83)

200m libres - 15º (2:24.98)

100m libres - 15º (1:04.98)

50m mariposa - 20º (32.96)

Florencia Rochon

50m libres - 10º (29.52)

50m espalda - 11º (33.71)

200m espalda - 18º (2:44.40)

100m espalda - 21º (1:14.38)

200m libres - 34º (2:31.53)

Nina Severini

800m libres - 11º (10:24.26)

400m libres - 20º (5:10.12)

50m espalda - 21º (36.41)

50m libres - 26º (30.99)

200m libres - 26º (2:28.99)

100m libres - 30º (1:07.79)

Guadalupe Aversano

50m pecho - 12º (38.46)

400m combinados - 18º (6:20.23)

100m pecho - 22º (1:29.13)

200m pecho - 25º (3:15.33)

Relevos

4x100m combinado femenino - 6º (5:11.59)

4x200m libre femenino - 6º (10:17.90)

4x100m libre femenino - 7º (4:43.19)