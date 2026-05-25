El bahiense Manuel Córsico confirmó su gran año con otro podio nacional

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Otra destacada actuación tuvo el atleta bahiense Manuel Córsico hoy, al alcanzar el segundo puesto en los 10k de la 50ª edición de la tradicional prueba Fiestas Mayas.

La misma se realizó este lunes en la zona de Palermo, en la Capital Federal, con la participación de unas 15 mil personas de diferentes categorías.

En la rama masculina, el recordman nacional de maratón, Joaquín Arbe, volvió a demostrar su vigencia logrando su mejor marca personal en la distancia y ganando la carrera por segunda vez.

Arbe y Córsico, actual campeón nacional de medio maratón, se destacaron sobre Wendell Jerónimo Souza (Brasil), hasta que a cien metros del final, el esquelense, olímpico en Tokio 2020, aceleró para lograr la victoria por una mínima diferencia: 29:20 contra 29:22 del bahiense.

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Souza hizo 29:28 y más atrás llegaron Mauricio Garzón (29:33), Alexis Corrías (29:35), Eulalio Muñoz (29:39), Bruno Alvarez (29:53), Edgar Ronal Franco (30:06), Laureano Rosa (30:10) y Lautaro Iraola (30:28).

En la rama femenina, Angela Sofía Gómez obtuvo la victoria con un tiempo de 32:41. Fue la mejor marca de su carrera y la cuarta mejor de la Argentina en la historia de los 10k de calle o ruta.

Segunda fue la marplatense Sofía Luna (33:12) y luego arribaron Dahyana Juárez (33:39), Karen Yacanto (33:48), Chiara Mainetti (34:00), Fernanda Oropel (34:23), Antonella Guerrero (34:41), Joana Navarrete (34:54), Lucía Juárez (34:58) y María José Vázquez (35:13).

El bahiense comenzó el año logrando el tricampeonato en el Circuito de Reyes, en nuestras calles, la noche del 5 de enero, marcando 25:17 (son 8472 metros).

A las 48 horas se presentó en la largada de la 52° Corrida de San Fernando, la histórica competición que une Punta del Este con Maldonado, y frenó el cronómetro primero en 30:09 para los 10K.

Luego, el 17 de enero, conquistó por segundo año consecutivo los 10K de Mar del Plata, con una marca de 30:05.

Ya en febrero, el sábado 7, corrió los 8K de la Doble San Antonio en Piriápolis en 24:42 y llegó tercero detrás de Laureano Rosa (24:17) y Martín Cuestas (24:20).

Más acá, Córsico se quedó con la Supernova 10K y la media maratón de Santa Rosa.

Hasta llegar a la carrera de esta mañana, en la que volvió a subirse al podio.