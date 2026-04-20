Fin de semana de oro para el atletismo bahiense: Machado y Córsico campeones nacionales

Los atletas bahienses Lucas Machado y Manuel Córsico y la puntaltense María de los Ángles Pereyra, vivieron un fin de semana de excelentes resultados en lo que fue el 41° Maratón Pampa Traviesa, que tuvo lugar en Santa Rosa (La Pampa).

Machado se consagró campeón argentino de maratón, mientras que Manuel Corsico -que venía de ganar los 10K Supernova con un tiempo de 29m 22s- tuvo una destacada participación para quedarse con el primer puesto del podio en medio maratón.

Por su parte, la puntaltense María de los Ángeles "Pitu" Pereyra logró el subcampeonato nacional de medio maratón.

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Machado finalizó primero con un tiempo de 2h 22m 12s, seguido por Leonel Jarrin (2:25:28) y Guillermo Algañaraz (2:31:33), ambos integrantes de la Federación Atlética Metropolitana (FAM).

Los rionegrinos Roque Banegas (2:03:56) y Ricardo Ríos (2:35:46) completaron los puestos siguientes.

Este triunfo consolidó el ascenso del bahiense en esta prueba, tras haber sido quinto hace dos años con 2h 30m 41s y tercero el año pasado con 2h 25m 10s.

Por su parte, Angelina Reyes mejoró su actuación de la temporada anterior, cuando quedó en el podio con 2:53:06, logrando esta vez un triunfo con 2:48:58.

Córsico, imparable

En una destacada actuación, Manuel Córsico se consagró campeón nacional de medio maratón, mientras que la mendocina Florencia Lorena Cuello se impuso en la categoría femenina.

Manuel completó la carrera en 1h 03m 10s, estableciendo su mejor marca personal y alcanzando el décimo puesto en la lista argentina permanente.

Joaquín Arbe, récordman argentino de maratón, finalizó segundo con un tiempo de 1:05:45, mientras que Bruno José Alvarez completó el podio con 1:05:56. Más atrás se ubicaron Maximiliano Muñoz (4°, 1:06:45), Daniel Penta (5°, 1:07:11) y Ezequiel Chavarría (6°, 1:07:35).

La "Pitu", con medalla de plata

Asimismo, Florencia Lorena Cuello, de General Alvear (Mendoza), confirmó su favoritismo y ganó en damas con un tiempo de 1:16:40. Tras superar varias lesiones el año anterior, la atleta expresó su felicidad por la recuperación y calificó el clima como ideal para correr.

Completaron los primeros puestos femeninos la puntaltense María de los Ángeles Pereyra (2ª con 1:21:04) y la bonaerense Noelia López (3ª con 1:22:48), seguidas por las pampeanas Pamela Araneo (4ª, 1:23:13) y Mariángeles Greco (5ª, 1:23:25).

Cabe resaltar que en el plano internacional, en Bolivia, y bajo la coordinación técnica de Sebastián Bicciconti, la selección nacional se coronó campeona sudamericana, consolidando el gran momento del atletismo argentino.