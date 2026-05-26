Liga de Dorrego: Monte ganó con lo justo y Ferroviario es único escolta
El líder superó 1 a 0 a Divisorio y el aurinegro derrotó a Alumni 4 a 2. También ganaron Suteryh, SUPA, Porteño y Progreso.
Atlético Monte Hermoso mantuvo su andar perfecto, pero sufrió para ganarle a unos de los colistas en el marco de la 9ª fecha del Torneo 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa, que organiza la Liga de Dorrego.
El albirrojo superó a Divisorio 1 a 0 y sigue firme.
Por su parte, Ferroviario de Coronel Dorrego quedó como único escolta tras vencer a Alumni de Pringles 4 a 2.
Hubo triunfos de Suteryh, SUPA, Porteño y Progreso, mientras que el clásico entre Villa Rosa y San Martín terminó en tablas.
--Resultados:
--Club de Pelota 2 (Mateo García y Alejandro Petón), SUPA 4 (Lucas Biondo -2-, Yago Sabanes --foto-- y Yonathan Romero).
--Atlético Ventana 0, Independiente CD 0.
--Divisorio 0, Atlético Monte Hermoso 1 (Matías Martín –de penal--).
--Villa Rosa 1 (Javier Maciel), San Martín CD 1 (Nahuel Cornou).
--Ferroviario 4 (Rodrigo Sobrero, Bruno Barrionuevo, Guido Lombardelli Brusa y Lucas Gorostiaga), Alumni 2 (Abraham Yáñez –2--).
--Esperanza 0, Suteryh 2 (Emanuel Benitez y Elías Folasco).
--Almaceneros 0, Progreso 1 (Brian Ríos).
--Independiente de Pringles 0, Porteño 1 (Alejandro Delorte).
--POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 27 puntos; Ferroviario, 22; Suteryh, 21; Independiente CD, 20; Porteño, 18; SUPA e Independiente CP, 15; Ventana, 14; San Martín, 13; Almaceneros, 12; Villa Rosa y Alumni, 11; Progreso, 10; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, sin puntos.
--PRÓXIMA FECHA (10ª): SUPA-Esperanza, Pelota-Divisorio, Suteryh-Villa Rosa, San Martín-Alumni, Ferroviario-Ventana, Independiente de Dorrego-Almaceneros, Progreso-Independiente de Pringles y Porteño-Atlético Monte Hermoso.