Los Knicks volvieron a barrer, llevan 11 triunfos seguidos en playoffs y son finalistas de la NBA

El festejo del Nº1 del Este. Foto: NBA.

Por primera vez desde 1999 cuando perdió ante San Antonio 4-1, los Knicks volvieron a meterse en la final de la NBA, tras barrer a Cleveland 4-0, en un último juego absolutamente deslucido, cuyo resultado 130 a 93, les permitió ser campeones de la Conferencia Este.

De esta manera, buscan su primer anillo desde 1973.

El MVP quedó para Jalen Brunson.

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Fue la segunda serie sin derrotas, luego de eliminar a los Sixers también 4-0, sumando 11 triunfos en fila en playoffs.

Este dato no hace más que reafirmar el presente con el que esperan a su rival: Oklahoma o San Antonio, que están 2-2.

Los 11 triunfos consecutivos es la racha más extensa en el Este y la tercera de la Liga, que tiene en lo más alto en ese rubro a Golden State Warriors, con 15, en 2017 y los Spurs, con 12, en 1999. Mientras que los Lakers consiguieron 11 en 1989 y 2001.

Con 35 de ventaja y a falta de 7m47, los Knicks se quedaron sin jugadores titulares en cancha, demostrando que le sobró tiempo al partido.

Karl-Anthony Towns sumó 19 puntos y 14 rebotes y OG Anunoby anotó 17, mientras que Landry Shamet convirtió 16 puntos, a la vez que Mikal Bridges y Jalen Brunson aportaron 15 cada uno para los Knicks.