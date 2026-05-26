Se disputan los dos partidos por la octava fecha de la LBB Oro Femenino

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputa esta noche, desde las 21, la octava fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El actual puntero, Bahiense del Norte, tendrá fecha libre, por lo tanto 9 de Julio puede quedar solo en la punta si vence como local a Sportivo Bahiense, al que recibirá en el Néstor Damiani.

Este partido lo arbitrarán Mauro Guallan y Joaquín Binsou.

En la primera rueda, 9 de Julio se impuso 83 a 53.

El albiazul viene de ganar el domingo en Olavarría frente a Estudiantes, por la Liga Provincial, y no cuenta con Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán, afectadas a la preselección nacional U18. Tampoco tiene a Ileana Corvalán, recuperándose de un esguince.

En el tricolor continúa afuera Paulina Lazar, lesionada en una rodilla.

También jugarán Estudiantes-Villa Mitre, en el Casanova, contralor de Fabricio Rey y Eric Larssen.

En el cruce anterior, el albo se impuso 69 a 62.

En Estudiantes probarán antes del partido Sofía Trellini y Luciana Mansilla, aunque están complicadas para poder jugar. El tricolor, en tanto, tiene plantel completo.

Posiciones

1º) Bahiense, 10 puntos (4-2)

2º) 9 de Julio, 9 (4-1)

2º) Estudiantes, 9 (3-3)

4º) Villa Mitre, 8 (3-2)

5º) Sportivo, 6 (0-6)