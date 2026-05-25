Villa Mitre fue de más a menos y sumó otro 0 a 0 en El Fortín

Mujica (7) y Tunessi, de fondo, se lamentan por la chance perdida. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Repitiendo algunas de las virtudes mostradas hasta acá y también su principal falencia, Villa Mitre sumó esta tarde su tercer 0 a 0 como local de la temporada, esta vez fue ante Kimberley y por la décima fecha (inicio de la segunda rueda) de la Zona 4 del Torneo Federal A.

En un partido en el que mostró su mejor versión en el arranque y se fue disolviendo con el correr del tiempo, el tricolor no pudo aprovechar su buen rato para plasmarlo en el marcador y empezar a construir desde esa tranquilidad.

Sino todo lo contrario, porque al no poder marcar (es el sexto partido en 9 presentaciones que le pasa), la Villa fue decayendo en el juego y la visita se fue acomodando mucho mejor y hasta creciendo tanto que pudo haberlo ganado con alguna remetida final y una chance clarísima que le negó el palo.

Es que esa anemia ofensiva de a poco se va traduciendo en una cierta desesperación por ir a buscar, cada vez con menos paciencia y con un acumulado que, inevitablemente, empieza a jugar en el plano mental.

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Si a encima eso se se le suma el cansancio y el apuro del reloj (y un poco de la gente), las formas se van perdiendo lentamente y el gol ya se empieza a buscar un poco como sea.

Ayala recibe el empujón de Mañas.

Previamente, en el comienzo del partido, Villa Mitre repitió la fórmula de la última fecha en cuanto al armado táctico y -casi- todos los interpretes (Pablo Mujica ocupó el lugar del lesionado Tomás Ibarra como "9").

En ese auspicio inicio también replicó las formas, porque el tricolor se adueñó de la pelota y tal como sucedió en sus otras presentaciones en casa, fue protagonista, jugó en campo rival y generó situaciones.

No obstante, otra vez le costó romper el cero y de a poco fue convirtiendo en figura al arquero Nicolás Báez.

La primera clara de la tarde la tuvo Maximiliano Tunessi con un cabezazo que el golero sacó de gran manera a un costado.

Después llegó un tiro libre de Enzo González y también otro envío de cabeza pero esta vez de Jerónimo Almada, todos bien resueltos por el "1" visitante que se volvió fundamental para que el partido no tuviera goles.

Mujica saca el centro de derecha ante Aquino.

Aunque después de esos primeros buenos 15 minutos de la Villa, Kimberley se sacudió y aprovechando que los golpes no lo habían volteado respondió con lo suyo.

Y de aquel rato favorable, el equipo bahiense tuvo que soportar algunos minutos de zozobra.

Porque la visita tuvo una chance clarísima con un pase al vacío que dejó a Castillo cara a cara con Mazza, pero el 9 albiverde definió cruzado y ancho ante la salida del arquero local y el tricolor zafó en la primera en contra.

Esa reacción no fue aislada del Dragón, porque si bien ya no volvió a tener otra tan clara en ese rato, sí empezó a disputarle la pelota a la Villa, le emparejó en los duelos y fue llevando el partido a un terreno mucho más favorable.

De a poco, Villa Mitre fue reaccionando con el empuje de Monti desde la banda derecha y aunque varias veces sus delanteros cayeron en offside, terminó con mejores sensaciones y otra chance de "pre-gol" clara, que esta vez no pudo conectar Tunessi, tras un envío de Mujica que no terminó de ser ni centro ni remate al arco.

Así las cosas, el dueño de casa no terminó de aprovechar su buen rato y se fue en cero al entretiempo.

Tunessi y la primera clara de la tarde: un cabezazo que Báez despejó a un costado, con una buena atajada.

El complemento fue algo más abiertos en cuanto a las formas y si bien el tricolor tuvo sus chances, ya no fueron tan nítidas.

Es que el correr de los minutos también trajo algo de impaciencia y a medida que el reloj avanzaba la búsqueda ya fue más un "como sea".

Aunque es cierto que el equipo dirigido por Diego Cochas pobló de gente el área cada vez que pudo e insistió por los costados.

Aunque claro, otra vez, sin puntería y con menor claridad y frescura, incluso no pudo aprovechar varias pelotas detenidas, algunas de ellas con envíos afuera de la cancha.

Enzo González intenta girar ante la marca de Miori.

Ya con Tarasco adentro (volvió de una lesión) y después con el ingreso del pibe Santiago Gómez siguió cargando la zona ofensiva, pero le costó traducirlo en situaciones nítidas.

Encima, Kimberley no sólo apostó a aguantar el empuje villero, sino que replegó unos metros su bloque pero nunca olvidó del todo el arco de enfrente.

De hecho, tuvo las dos más claras de complemento para ganarlo.

La primera, con un cabezazo de Rodrigo Ríos (autor del 1 a 0 en Mar del Plata en la primera rueda) que dio en el palo tras una buena contra y la otra con una corajeada de Vázquez, quien tomó la lanza y remató al primer palo abajo, obligando a la buena reacción de Mazza.

Ya casi sin tiempo, Villa Mitre fue con más empuje y ganas que fútbol, pero no logró sacar réditos y se tuvo que conformar con el tercer 0 a 0 en casa, que ya comenzó a generar impaciencia en la gente aunque está a solo tres puntos de la zona clasificación.

Diego Cochas recibió con un saludo a Mariano Mignini, entrenador de Kimberley.

*La síntesis



Villa Mitre (0)

Mazza 6



Monti 6

Almada 6

Bacigalupe 6

Pinto (c) 5



Battigelli 5

E. González 5

L. Fernández 5



Tunessi 5

Mujica 5

Ayala 5



DT. Diego Cochas



Kimberley (0)



Báez 7



Loscalso 5

A. Vázquez 6

Aquino 5

Mañas 5



Tello 5

Miori 6

Ullúa 6



J. Zárate 6



Russo 6

Castillo 5



DT. Mariano Mignini



PT. no hubo goles.

ST. no hubo goles.



Cambios. 60m. Tarasco por Tunessi, 71m. S. Gómez por Ayala y 77m. Valeri por Battigelli, en Villa Mitre; 45m. De Gaetani por Tello, 65m. Ríos por Miori, 73m. Santillán por Castillo y 91m. Vella por Russo, en Kimberley.



Amonestados. Bacigalupe (41m.), Pinto (72m.) y Mujica, en Villa Mitre; Castillo (43m.), Ullúa (65m.), De Gaetani (68m.), Aquino (73m.), Ríos (80m.) y Loscalso (87m.), en Kimberley.



Árbitro. Jorge Etem.(4).



Cancha. Villa Mitre (buena).