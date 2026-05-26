Cuándo es el próximo feriado y cuántos fines de semana largo quedan en 2026

Luego del fin de semana largo que finalizó este lunes, la buena noticia es que todavía quedan feriados en el calendario en la Argentina y están confirmados en forma oficial.

Aunque este último fin de semana largo dejó un movimiento turístico muy bajo en distintos puntos del país, todavía quedan varias oportunidades en 2026 para hacer escapadas, planificar mini vacaciones o, aunque sea, descansar un poco.

Según el calendario oficial, a lo largo del año aún restan varios fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre, incluyendo algunos períodos extendidos de cuatro días gracias a los feriados puente y días no laborables.

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

Junio

Del sábado 13 al lunes 15 de junio, por el traslado del feriado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

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Julio

Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Incluye el Día de la Independencia y el feriado puente del viernes 10.

Agosto

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

Por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Será el fin de semana largo más extenso que queda en el año gracias al día no laborable del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.

Feriados inamovibles que quedan en 2026

25 de mayo

20 de junio

9 de julio

8 de diciembre

25 de diciembre

Feriados trasladables

15 de junio (por el 17 de junio)

17 de agosto

12 de octubre

23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

10 de julio

7 de diciembre

Con este calendario, todavía habrá varias oportunidades durante el año para organizar escapadas turísticas o descansar durante fines de semana extendidos. (NA)