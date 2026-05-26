Fútbol femenino: Municipales sigue arriba y se viene un choque clave con Tiro Federal

La novena fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino dejó una tabla al rojo vivo en la Primera División A de la Liga del Sur.

El STMBB igualó 2 a 2 frente a Villa Mitre y logró mantenerse en lo más alto, aunque ahora con solo un punto de diferencia sobre Tiro Federal, en la previa de un cruce que promete ser determinante en la próxima jornada.

Municipales y Villa Mitre protagonizaron uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Valeria Navarrete y Stefania Sueyro marcaron para el líder, mientras que Jessica Mella y Sol Menéndez Perrone anotaron para el tricolor.

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El empate fue aprovechado por Tiro Federal, que derrotó 2 a 0 a La Armonía con un doblete de Abril Sáenz y quedó como único escolta. El próximo enfrentamiento entre ambos puede modificar por completo el panorama en la pelea por el campeonato.

Además, Sporting goleó 4 a 1 a Bella Vista con otra gran actuación de Sofía Mattos, autora de dos tantos, y alcanzó la línea de Villa Mitre y AEC, que también festejó tras vencer 4 a 0 a Libertad con tres goles de Marianela Santana. De esta manera, Villa Mitre, AEC y Sporting comparten el mismo puntaje y siguen prendidos en la lucha.

En la Primera División B, Liniers se mantiene como líder luego de superar 3 a 0 a Sansinena con un doblete de Paulina Acevedo. Muy cerca aparece San Francisco, que continúa invicto tras golear 4 a 0 a Rosario Puerto Belgrano.

La fecha también dejó el primer triunfo de Huracán en el certamen. El Globo derrotó 3 a 1 a Pacífico de Cabildo gracias a una brillante actuación de Keila Iglesias, autora de los tres goles de su equipo.

Por su parte, Olimpo y SPIQPYA empataron sin abrir el marcador, mientras que Estrella de Oro tuvo jornada libre.

Resultados y goleadoras

Primera División A

La Armonía 0-Tiro Federal 2 (Abril Sáenz -2-).

STMBB 2 (Valeria Navarrete y Stefania Sueyro)-Villa Mitre 2 (Jessica Mella y Sol Menéndez).

Sporting 4 (Sofía Mattos -2-, Débora Farías Ginesi y Yazmín Fehrenbacher)-Bella Vista 1 (Victoria Toloza).

AEC 4-Libertad 0 (Marianela Santana -3- y Alison Guerrero).

Primera División B

Rosario PB 0-San Francisco 4 (Ariana Adassus -2-, Julieta Viera y Florencia Sorbellini).

Sansinena 0-Liniers 3 (Paulina Acevedo -2- y Paz Cutrín).

Huracán 3 (Keila Iglesias -3-)-Pacífico de Cabildo 1 (Carolina Delorte).

Olimpo 0-SPIQPYA 0.

Libre: Estrella de Oro.