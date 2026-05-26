El financista cercano a Tapia presentó un escrito y negó las acusaciones en su contra: “Me declaro inocente”

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con nexos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio "Chiqui! Tapia, declaró hoy en el juzgado de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella, y negó las acusaciones en su contra en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Además presentó un escrito y evitó responder preguntas.

“Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, reza el texto. Vallejo aseguró que la causa es “mediática”, al tiempo que aclaró que se encuentra “a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025″.

En otro tramo de su descargo, el empresario señaló: “Al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa”.

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“Creo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, remarcó Vallejo. “En relación a la retención indebida, aclaro que no soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa”, añadió.

Con respecto a la causa que lo vincula con el club Banfield, afirmó: “Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben, más intereses”.

En la causa se investiga un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según la fiscal federal, Cecilia Incardona, y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.

Las claves de la causa por lavado de dinero y asociación ilícita en la que es investigado el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia