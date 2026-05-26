En su paso por Bahía y antes de viajar a Chile, Lautaro Millán podría cambiar de equipo: ¿del Rojo a la T?

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“No sé nada todavía, vine a Bahía a estar unos días con la familia antes de viajar a Chile”, respondió el volante creativo de nuestra ciudad Lautaro Millán, quien acaba de cerrar el semestre jugando poco en Independiente, en donde se encuentra casi desde hace siete años.

El ex La Armonía fue citado por Nicolás Córdova, DT del seleccionado chileno, que no clasificó al Mundial, para los amistosos de junio: el sábado 6 ante Portugal y el martes 9 frente a la.República Democrática del Congo.

En tanto, un club de la Liga Profesional de nuestro fútbol puso los ojos en “Lauti”: Talleres de Córdoba, quien ya lo tuvo en su radar en mercados de pases anteriores.

El juvenil nacido y criado en Villa Nocito integra una lista larga de incorporaciones que intenta cerrar la T, que busca reforzarse en mitad de cancha para pelear el Torneo Clausura, que es la única competencia que sostendrá hasta fin de año.

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En este semestre, el equipo cordobés quedó eliminado de la Copa Argentina --16avos de final-- en la derrota 3-0 frente a Atlético Tucumán y de los octavos del Apertura, en una histórica caída por 1-0 ante Belgrano.

Millán alternó bastante en el equipo titular del Diablo de Avellaneda durante esta primera parte del año. Apenas completó un partido (victoria 1-0 ante Platense) y de los 15 cotejos que disputó por el Apertura, en 9 fue titular (fue reemplazado en ocho de ellos) y en 6 ingresó desde el banco.

Por otro lado, como dijo Quinteros luego de la victoria 2-0 ante Unión por Copa Argentina, Independiente tendrá que vender para poder incorporar, por lo que el Rojo no le cierra las puertas a una posible salida de Millán en este mercado.

Lautaro, que en su club jugó 54 partidos y convirtió 5 goles, fue parte de la Selección argentina sub 20 y ahora integra la mayor de Chile, en la que también está su compañero en Independiente: Maximiliano Gutiérrez.

El juvenil bahiense puede representar a Chile porque su padre nació allí. No obstante, por más que siga en el seleccioanado trasandino, eso no es impedimento para que en un futuro pueda jugar para Argentina debido a los cambios implementados por la FIFA en 2020. Lauty, que debutó en la Primera del Rojo en mayo de 2024 con Hugo Tocalli como entrenador, podría cambiar a la I por una T. ¿Se irá a Córdoba?