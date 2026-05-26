Gabriel Ginder: “Hace mucho que no dirijo, es cierto, pero no me olvidé de cómo se hacía”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Hace un tiempo largo que no dirige de manera oficial, aunque siempre se lo ve en los distintos escenarios de la Liga del Sur, mirando a su amado Huracán o siguiendo atentamente cualquier partido de la A o de la B de nuestro fútbol. Porque, como suele asegurar cada vez que nos cruzamos: “El torneo local me atrapa más que el nivel profesional o las Ligas de otros países; de acá sigo las fechas, miro los goles y conozco qué tiene y qué le falta a cada uno de los equipos”.

Después de seis años, Gabriel Ginder se vuelve a calzar el buzo de DT para asumir un desafío que no es para cualquiera: ser el entrenador de Pacífico de Cabildo, que marcha último en el certamen Apertura del Promocional con 4 empates y 4 derrotas.

“Algunos me dijeron ´¡Ahí te vas a meter!´, pero peor es estar sin dirigir. Además, sé que Pacífico no tiene menos potencial que sus rivales y es parte de una competencia muy pareja, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera”, resumió “Oaky”, 58 años y whitense de ley (“Nací en el Hospital menor y toda la vida viví en White”).

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El Tifón cabildense será su tercer club como entrenador (asume esta tarde), ya que cumplió cuatro procesos en Huracán (2001, 2008, 2009 y 2012-2013) y una temporada en Sansinena (2010-2011)

“En 2001 perdimos la doble final con Libertad, que terminó ascendiendo, en 2008 logramos subir a la A y en 2009 hicimos una campaña más que meritoria en el Argentino C”, recordó quien también pasó por las infantiles de Tiro, las menores de Bella Vista y, entre 2015 y 2020, desarrolló tareas en las formativas del Globito del bule.

“No dirijo desde antes de la pandemia, hace mucho, es cierto, pero no me olvidé de como se hacía”, comentó con una sonrisa mientras se preparaba para viajar a Cabildo, donde iba a tener el primer encuentro con la plantilla del verde.

--El año pasado fuiste mucho a Cabildo a ver a Pacífico, ¿por algún motivo especial?

--El Profe de Gabriel Dietrich (el orientador al que reemplaza, que renunció al cabo de la primera rueda del primer campeonato del año) era mi hijo Iván, por eso iba seguido para allá. Aunque si había un partido que pintaba para entretenido en Bahía me quedaba, me gusta seguir el crecimiento del fútbol liguista, que se profesionalizó de sobremanera porque mejoraron las condiciones de los clubes y de los formadores que tienen a su cargo el fútbol inicial.

--El juego de hoy, ¿es muy distinto al de tu época?

--Es otra cosa, antes podías pegar dos millones de patadas en un tiempo y no pasaba nada; había árbitros que les encantaba el “Siga, siga…”, que no dirigían con el reglamento abajo el brazo. Hoy yo no podría ni salir a la cancha…(risas).

--Volvamos a Pacífico: estuviste en el 1-3 frente a Dublin, ¿qué conclusiones sacaste?

--Como positivo los primeros 25 minutos del equipo, con juego asociado y presencia a lo largo y a lo ancho del campo. Como negativo, se cometieron dos penales que se podrían haber evitado. Otra: en todos los partidos le convierten, y ese es un punto a mejorar, porque si queremos empezar a suma, antes que nada debemos cerrar nuestro arco.

“Después, con las dos expulsiones el trámite se desvirtuó; hoy en día jugar con uno menos es dar mucha ventaja.

--¿Cuántos objetivos existen en el horizonte cercano?

--Primero acomodar el equipo a mi gusto y ser fuertes de la cabeza para empezar a sumar. Estamos lejos del ingreso al cuadrangular, pero antes de eso hay que pensar en una línea de juego que nos lleve a levantar el ánimo y nos renueve la ilusión. Es necesario, y hasta te diría indispensable, identificarse con una idea y un estilo. Ese sería el primer examen.

“Estar últimos es complicado, pero peor es acostumbrarse a perder. El plantel es corto, por eso, cuando concluya el Apertura, va a ser necesario incorporar a los tres refuerzos que permite el reglamento”.

“Gabi” tendrá como ayudante de campo a Adrián Petercic.

--¿Y el PF?

--Estamos en eso, ayer hice como mil llamados y no pude conseguir. Está complicado, veremos, no se puede dilatar más.