Apertura liguista: de sábado a lunes, la 10ª fecha se viene con partidos prometedores

El certamen Apertura de la Liga del Sur entra en la recta final de la etapa regular y la 10ª fecha --que irá de sábado a lunes-- promete emociones.

En la elite del fútbol liguista, tres cotejos irán el domingo y uno el lunes.

Desde las 15, el domingo, Bella Vista recibirá a Libertad, La Armonía a Liniers y San Francisco a Sporting.

Un día después, en el mismo horario y en cancha de San Francisco, el cómodo puntero Huracán será anfitrión de Villa Mitre.

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En la B

Con el choque entre Olimpo y Comercial (uno de los vanguadistas) pondrá en marcha la 10ª jornada. Se enfrentarán el sábado, a las 15, en cancha de San Francisco.

El domingo, en tanto, Dublin --el otro puntero-- esperará a Sansinena en cancha e Comercial, mientras que Rosario será local ante Tiro Federal y Pacífico de Cabildo --con el debut de gabriel Ginder como DT-- será anfitrión de Pacífico de Bahía Blanca