Afloran las instalaciones de ciclismo en Rafaela de cara a los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

A poco más de cien días para el inicio de los XIII Juegos Suramericanos, evento que se desarrollará por tercera vez en la historia en nuestro país, comienza a tomar color el predio que albergará las competencias de ciclismo.

El mismo se encontrará en Rafaela, una de las tres ciudades principales de los Juegos, junto a Santa Fe y Rosario, más allá de que también habrá competencias en Paraná, Recreo, Mar del Plata y Capital Federal.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

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Y además de boxeo, pádel y skateboarding, Rafaela contará con todas las disciplinas del ciclismo: pista, ruta, montaña, BMX Racing y BMX Freestyle.

En ese sentido, avanzan a paso firme las obras de infraestructura para cada una de las competencias.

El plan contempla la construcción de un velódromo cubierto, un estadio multipropósito, pistas de skate y BMX, una Villa Deportiva para alojar a las delegaciones y obras urbanas complementarias destinadas a mejorar accesos y entornos.

En el predio del club 9 de Julio, detrás de la Universidad Nacional de Rafaela, se encuentra en construcción el segundo velódromo cubierto de estándar internacional, después del Vicente Chancay, inaugurado en 2023 en San Juan.

La obra registra un avance del 80 %, ya cuenta con la cubierta terminada y afloran los cerramientos frontales. La empresa Mecall S.R.L. finalizó el hormigonado del óvalo central y las losas donde se instalará la pista, cuyo montaje ya comenzó.

Por su parte, las pistas de skate y BMX Racing, ubicadas en el mismo predio que el velódromo, presentan un avance del 30 %.

Mientras continúan los movimientos de suelo para la pista de skate, se ejecutan sanitarios, depósitos y plateas de hormigón para las rampas. En paralelo, el equipo del diseñador internacional Tom Ritz realizó el replanteo de la pista de bicicross, donde comenzó el montaje del partidor.

En tanto, el estadio multipropósito del Distrito Joven se encuentra techado, con cerramientos laterales en ejecución y el piso principal finalizado. La obra alcanza un 65 % de avance.

Detrás del mismo, sobre el predio comprendido entre calles Iturraspe y Balcarce, se construye la Villa Deportiva, con capacidad para alojar a 385 atletas distribuidos en 80 departamentos.

La iniciativa, desarrollada mediante un esquema público-privado, alcanza un 65 % de avance. Durante las últimas semanas se ejecutaron estructuras metálicas, colocación de carpinterías y montaje de panelería interior.

Las villas deportivas de las tres sedes contarán además con comedores, gimnasios, espacios de prensa y áreas de encuentro para deportistas y equipos técnicos.

El total, la inversión de la Provincia asciende a 90 millones de dólares para las tres sedes principales, con financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)