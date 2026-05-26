La selección U18 de Argentina irá a la Americup con doble presencia bahiense

El cuerpo técnico de la Selección Argentina U18 masculina de básquetbol definició el plantel que encarará en México la AmeriCup, el mayor certamen continental de la categoría.

La cita se llevará a cabo en la ciudad de León, del 1 al 7 de junio, con el objetivo de aspirar a uno de los cuatro boletos de cara a la Copa del Mundo U19 del año próximo.

El entrenador Mauro Polla incluyó a diez jugadores que lograron la medalla de plata en el Sudamericano 2025 y citó a Genaro Groppa, alero de Liniers.

El plantel tiene una estatura promedio de 1,95m y cuenta con dos jugadores que militan en el exterior: Lautaro Basualdo, que además dará dos años de ventaja en la competencia, y Benjamín Pettovello, ambos en Italia.

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Argentina integrará el grupo A junto a Estados Unidos, Brasil y el anfitrión, México.

Luego de una primera etapa de tres partidos en formato todos contra todos, los equipos que clasifiquen en el primer puesto de su zona accederán directo a semifinales. Los que finalicen segundos cruzarán en cuartos de final contra los terceros del grupo opuesto por un boleto en las semis. Mientras que los elencos que cerraron la primera fase en la última colocación disputarán directamente la reclasificación del quinto al octavo lugar.

El debut se producirá el lunes 1/ a las 20.30, ante Estados Unidos. Al día siguiente, la Selección se medirá con Brasil a la misma hora. El miércoles tendrá descanso y el jueves 4/6, el equipo de Polla chocará con México, desde las 23.00.

Selección Argentina U18

Gonzalo Aman: 1,90m - 2008 - Peñarol de Mar del Plata

Lautaro Basualdo: 2,04m - 2010 - Pallacanestro Varese (Italia)

Joaquín Caumo: 1,78m - 2008 - Estudiantil Porteño de Ramos Mejía

Joaquín Céliz: 1,95m - 2008 - Obras Sanitarias de Capital Federal

Mateo Fessia: 1,90m - 2008 - Boca Juniors de Capital Federal

Bautista Gobetti: 1,92m - 2008 - Provincial de Rosario

Genaro Groppa: 1,93m - 2008 - Liniers

Manuel Hernández: 1,90m - 2008 - Gimnasia de Santa Fe

Román Moravansky: 1,95m - 2008 - Ferro Carril Oeste de Capital Federal

Santiago Pettinaroli: 2,00m - 2008 - Bochas Sport Club de Colonia Caroya

Banjamín Pettovello: 2,04m - 2008 - Stings Mantova (Italia)

Elías Torrens: 2,03m - 2008 - Obras Sanitarias de Capital Federal