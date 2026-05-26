Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.430 para la venta y de $1.381 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,2% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.450 (+0,69%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.435 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.859 (+0,35%); el MEP cotiza a $1.434,29 (+0,2%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.489,75 (+0,2%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 505 puntos básicos (-1,75%).