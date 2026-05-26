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La rotura de una cañería dejó sin agua a parte del barrio Noroeste

ABSA informó que una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación, que se lleva a cabo en la intersección de Richieri y Rondeau.

Foto: archivo La Nueva.

ABSA informó que una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua en la intersección de Richieri y Rondeau, afectando el suministro al barrio Noroeste hasta la finalización de las tareas.

A partir de lo expuesto, la empresa solicita a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, ABSA cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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