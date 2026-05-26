Milei confirmó su participación en el Latam Economic Forum junto con “Toto” Caputo

El presidente Javier Milei volverá a exponer en un foro este jueves en Parque Norte, donde será el orador que cierre el Latam Economic Forum., un evento que organiza el economista Darío Epstein y que reunirá a diversos especialistas para analizar el contexto nacional y global.

La apertura estará a cargo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en lugar del canciller Pablo Quirno por un problema en su agenda, tal como se anunció originalmente.

También estarán Horacio Marín (YPF) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía), entre otros referentes del sector público y privado. Desde la organización del foto recalcaron que la jornada “será 100% solidaria”: todo lo recaudado se destinará a causas sociales de La Fundación de Acción Social de Jabad y Cooperadora del Hospital de Niños Doctor Ricardo Gutiérrez.

A partir de las 9, será la inauguración institucional. Luego, a las 9.15 de la mañana, el titular del Palacio Hacienda ofrecerá el primer discurso. Acto seguido, 9.30, el economista Claudio Zuchovicki será el encargado de exponer su visión de la Argentina junto al politólogo Fabián Calle.

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El director de YPF aparecerá en el escenario a las 11.15 hasta las 12.15, momento en que comenzará la disertación de Milei. El jefe del Poder Ejecutivo hablará durante 45 minutos, tal como se informó.

El Latam Economic resaltó que el impacto solidario constituye uno de los pilares de la organización y uno de sus principales diferenciales. Según se explicó, lo recaudado entre entradas y sponsors permite financiar tanto programas estructurales de asistencia social como intervenciones concretas en salud y condiciones de vida de sectores vulnerables. (con información de NA)