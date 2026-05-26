Un hombre entró a una casa sin permiso y cayó por un pedido de captura

Un hombre fue aprehendido este miércoles luego de ingresar sin autorización a una vivienda y comprobarse, posteriormente, que tenía un pedido de paradero activo en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas.

Se trata de Jonatan Gabriel Busada, de 35 años, quien fue detenido por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda tras un procedimiento realizado en una vivienda de calle Tucumán al 100.

Según informó la policía, el acusado habría ingresado sin autorización.

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A través del sistema informático policial, los efectivos constataron que sobre Busada pesaba un pedido de paradero activo solicitado por la UFIJ N° 19, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria por infracción a la Ley 23.737.

Intervienen la UFIJ N° 15 y 19.