El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 27 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 27 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y mayormente soleado a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo templado con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 10 grados centígrados.