Más de 500 choferes ya se registraron para trabajar en plataformas digitales en Bahía Blanca

El registro municipal de conductores para plataformas digitales de transporte ya superó los 500 inscriptos en Bahía Blanca, a menos de dos meses de su puesta en marcha. Según informó la comuna, actualmente son 507 los choferes anotados para trabajar dentro del marco regulatorio vigente.

Desde el Municipio señalaron que el nivel de adhesión “ratifica el compromiso de los conductores con la normalización del sistema” y remarcaron la importancia de ofrecer un servicio “confiable, seguro y de calidad”.

Durante un encuentro con conductores que recibieron su habilitación oficial, el intendente Federico Susbielles valoró el avance del proceso y aseguró que la ciudad “entiende las nuevas plataformas y las circunstancias actuales”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Buscamos brindar un marco en el que los conductores puedan trabajar con tranquilidad, pero también que los usuarios sepan que utilizarán un transporte habilitado, con licencia profesional y seguros correspondientes”, expresó el jefe comunal.

Susbielles también destacó la convivencia entre las aplicaciones de transporte y el sistema tradicional de taxis.

“Bahía Blanca se posiciona como una ciudad de avanzada, que comprende que para muchísima gente esta actividad representa una fuente de ingresos importante”, sostuvo.

La inscripción al registro municipal continúa abierta y puede realizarse de manera online mediante la aplicación MiBahía.