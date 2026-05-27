Insólito: lo detuvieron con 12 gramos de cocaína y un posnet

El personal de la Comisaría Primera detuvo en la madrugada de este miércoles a una persona oriunda de La Matanza con 12 gramos de cocaína y un posnet de Mercado Pago en su poder.

Los uniformados aprehendieron a Nahuel Nicolás Ávila, de 33 años de edad, en el barrio de Bella Vista en la intersección de las calles Rojas y Pasteur. Más allá de los 12 gramos de cocaína que poseía, lo curioso fue que tenía un posnet, que evidentemente usaba para realizar las transacciones.

El detenido cuanta con varios antecedentes por robo y posesión de estupefacientes. Quedó alojado en la Comisaría Primera y a disposición de la fiscalía especializada del DJBB.