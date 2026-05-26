Capturan siete personas por venta de drogas en Coronel Dorrego
Cuatro de los aprehendidos son menores de edad.
Siete personas, entre ellas cuatro menores, fueron capturadas este martes en Coronel Dorrego por comercialización de estupefacientes.
Las aprehensiones se llevaron a cabo durante un allanamiento en una vivienda de la vecina ciudad.
En ese lugar se capturó a Ariel Ibarra, de 25 años; Tomás Ibarra, de 20, y Kevin Jensen, de 18. Lo propio se hizo con cuatro menores: dos de 15, uno de 16 y otro de 17.
Además, en el lugar se secuestraron 494 gramos de marihuana prensada y compactas en "medio ladrillo"; 50 gramos de cogollos de marihuana fraccionados; una pistola de aire comprimido; diez teléfonos celulares; una balanza digital de precisión; cuatro dispositivos para triturar hierba; 15 mil pesos, y anotaciones varias de venta y clientes.
Los menores fueron restituidos a sus familias.