Cuatro personas fueron internadas por un incendio en Patagones

Por inhalación de humo y quemaduras, cuatro personas fueron derivadas anoche al hospital Pedro Ecay, luego de un incendio en una vivienda del barrio El Ceibo, en Carmen de Patagones.

Alrededor de las 22 del lunes, los bomberos voluntarios maragatos recibieron un llamado telefónico, que daba cuenta de un incendio en una casa de El Ceibo.

"Una vecina manifestó que había fuego en una casa y supuestamente menores o la familia en el interior", relató a La Nueva. el comandante Juan Carlos Macri, jefe del cuartel.

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"El hecho se produjo en la calle Melchor Gutiérrez al 900. Al arribo de la primera dotación se encuentran con emanación de humo de adentro de la casa, donde se encontraban parte de los moradores. Había dos menores intoxicados por inhalación, también una mujer y un hombre con inconvenientes respiratorios por el humo e importantes quemaduras”, destacó el uniformado.

Se informó que fue el propio dueño de casa quien controló el fuego, mientras que los bomberos debieron atender algunos incandescentes, ventilar y enfriar el lugar.

"Viendo la escena, fue un hecho accidental, con la consecuencia de la derivación de las personas en el lugar y daños productos del fuego y el ahumamiento”, concluyó Macri (agencia Carmen de Patagones).