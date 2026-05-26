Villalonga se prepara para festejar sus 97 años de vida

Por Agencia Patagones

Con el izamiento, por la mañana, del Pabellón Nacional, en el mástil del predio del ferrocarril, homenajes en la plaza Martín Miguel de Güemes y el acto protocolar por la tarde en el club Deportivo, Villalonga celebrará el próximo viernes 29, 97 años de vida.

“Venimos organizando todo para el viernes, para el acto protocolar por el 97 aniversario del pueblo. Es una fecha que no se corre, por eso estamos ultimando detalles de todo lo que conlleva; confirmando invitados, banderas de ceremonias, instituciones y reconocimientos a pobladores”, explicó Joana Heguy, presidenta Comisión de Festejos de Villalonga.

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En este sentido, señaló que por la mañana, se procederá junto a autoridades, al izamiento por Pabellón Nacional, donde habrá palabras de reconocimientos a vecinos y vecinas que ya no están, y fueron parte importante del crecimiento de la localidad.

Por la tarde, desde las 14, en el SUM del club Deportivo Villalonga, se concretará el Acto Oficial, encabezado por el intendente Ricardo Marino, el Delegado Dante Navarro y la Comisión de Festejos.

“Este año, el acto, que contará con una parte protocolar y otra destinada a las danzas, lo reconocimientos y videos alusivos, servirá para despedir a nuestra embajadora (Mía Strauss), ya que la nueva se elegirá el sábado, en el baile aniversario con Grupo Astral”, sostuvo Heguy.

Este año, por cuestiones de agenda, el baile no se hizo unos días antes como es habitual, de la fecha del aniversario, por ello la nueva representante se conocerá un día después.

En tanto, en octubre, como es habitual hace varias ediciones se realizarán los “Festejos de Aniversario” en el predio de ferrocarril.