Harán un tributo a Juan Carlos Cobián en el Café Miravalles
La actividad se desarrollará este sábado desde las 19.30 en avenida Cerri 777, con entrada libre y gratuita.
El Café Miravalles será escenario este sábado 30 de mayo de una nueva edición del ciclo cultural “Un vermut con la historia”, que en esta oportunidad estará dedicada a la figura del compositor y pianista de tango Juan Carlos Cobián.
La actividad comenzará a las 19.30 en el tradicional espacio de avenida Cerri 777 y llevará por título “Nostalgias”.
La propuesta incluirá una reconstrucción biográfica y un recorrido por la obra de Cobián, a cargo del escritor e historiador José Valle, miembro de la Academia Nacional del Tango.
Durante la charla se abordará el vínculo del músico con Bahía Blanca, ciudad a la que llegó junto a su familia durante su infancia y donde residieron durante varios años.
Además, habrá interpretaciones musicales en vivo a cargo de la cantante Gaby y de los artistas locales Anyela Cabrera, Armando Barsellini y Silvia Adami.
En el marco de la actividad también se entregarán reconocimientos a los camarógrafos Daniel Benedetti y Daniel Burgues, y a la productora y publicista Graciela Wagner.
La jornada incluirá además el descubrimiento de una plaqueta conmemorativa en homenaje a Cobián, cuyo nacimiento se recuerda cada 31 de mayo.
La entrada será libre y gratuita.