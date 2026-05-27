Harán un tributo a Juan Carlos Cobián en el Café Miravalles

El Café Miravalles será escenario este sábado 30 de mayo de una nueva edición del ciclo cultural “Un vermut con la historia”, que en esta oportunidad estará dedicada a la figura del compositor y pianista de tango Juan Carlos Cobián.

La actividad comenzará a las 19.30 en el tradicional espacio de avenida Cerri 777 y llevará por título “Nostalgias”.

La propuesta incluirá una reconstrucción biográfica y un recorrido por la obra de Cobián, a cargo del escritor e historiador José Valle, miembro de la Academia Nacional del Tango.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante la charla se abordará el vínculo del músico con Bahía Blanca, ciudad a la que llegó junto a su familia durante su infancia y donde residieron durante varios años.

Además, habrá interpretaciones musicales en vivo a cargo de la cantante Gaby y de los artistas locales Anyela Cabrera, Armando Barsellini y Silvia Adami.

En el marco de la actividad también se entregarán reconocimientos a los camarógrafos Daniel Benedetti y Daniel Burgues, y a la productora y publicista Graciela Wagner.

La jornada incluirá además el descubrimiento de una plaqueta conmemorativa en homenaje a Cobián, cuyo nacimiento se recuerda cada 31 de mayo.

La entrada será libre y gratuita.