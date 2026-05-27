3x1: el beneficio que se ganaron Estrella, 9 de Julio y Bahiense del Norte B, ¿lo aprovecharán?

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Resta una fecha para finalizar la fase regular correspondiente a la primera etapa en las tres divisiones superiores del básquetbol local, con la curiosidad que ninguna tiene el equipo Nº1 asegurado.

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En la LBB Oro

La primera definición será mañana, en la que se conocerá si en la LBB Oro el Nº1 queda para Estrella o Napostá.

Los del barrio San Martín recibirán a Villa Mitre y una victoria les asegurará la principal posición.

En tanto, si pierden deberán aguardar una derrota de Napostá, como visitante, frente a Estudiantes.

La fecha se completará con los partidos Bahiense del Norte-Pacífico, Liniers-Pueyrredón, Independiente-L.N. Alem y Olimpo-Barrio Hospital.

Santiago Quiroga (Estrella).

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estrella (8-2), 18 puntos (arrastre: 9)

1º) Napostá (8-2), 18 (9)

3º) Pueyrredón (6-4), 16 (8)

3º) Bahiense (6-4), 16 (8)

3º) Estudiantes (6-4), 16 (8)

3º) Villa Mitre (6-4), 16 (8)

7º) Pacífico (5-5), 15 (7,5)

8º) Liniers (4-6), 14 (7,5)

9º) Olimpo (3-7), 13 (6,5)

9º) L.N. Alem (3-7), 13 (6,5)

9º) Barrio Hospital (3-7), 13 (6,5)

11º) Independiente (2-8), 12 (6)

Cómo sigue

Los cuatro primeros accederán directamente a cuartos, mientras que cruzarán 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.

Primero serán los cuartos, después semifinales y el ganador de la final se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo, al cual se arrastrará el 50% de los puntos acumulados en la fase regular de esta primera parte.

En la LBB Plata

9 de Julio tiene la llave de la puerta para acceder al Nº1 de la LBB Plata.

Para eso necesita ganarle como local a Bahía Basket y no depender de terceros, básicamente de un triunfo de San Lorenzo.

De todos modos, en ese caso, y en función de otros resultados, también pueden darse múltiples empates, entre los que 9 tiene desventaja únicamente con Comercial entre los cuatro involucrados: San Lorenzo, Sportivo, Altense y el portuario.

La undécima y última programación, el próximo viernes, contendrá los partidos Velocidad-Sportivo, La Falda-Comercial, Altense-Argentino, Espora-San Lorenzo y El Nacional-Ateneo, además de 9 de Julio-Bahía Basket.

Lucas Lucchettoi (9 de Julio).

Posiciones

1º) 9 de Julio, (8-2) 18 puntos (arrastre: 9)

1º) San Lorenzo, (8-2) 18 (9)

3º) Sportivo, (7-3) 17 (8,5)

3º) Altense, (7-3) 17 (8,5)

3º) Comercial, (7-3) 17 (8,5)

6º) Velocidad, (6-4) 16 (8)

7º) Argentino, (5-5) 15 (7,5)

8º) Ateneo, (4-6) 14 (7)

9º) El Nacional, (3-7) 13 (6,5)

10º) Bahía Basket, (2-8) 12 (6)

11º) La Falda, 12 (2-8) (6)

12º) Espora, 11 (1-9) (5,5)

Lo que viene

Los cuatro primeros accederán directamente a cuartos y cruzarán 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.

Primero serán los cuartos, después semifinales y el ganador de la final se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo, al cual se arrastrará el 50% de los puntos acumulados en la fase regular de esta primera parte.

En la LBB Bronce

Bahiense del Norte B tiene todas las de ganar para quedarse con el Nº1.

Si derrota como local a Los Andes nadie podrá superarlo. En caso de perder, necesita que no ganen Barracas o Pellegrini.

El resto de la fecha será Barracas-Whitense, Bella Vista-Sportivo B, Pellegrini-Fortín Club, Sporting-Velocidad B y Caza y Pesca-Fútbol y Tenis.

Bruno Massa (Bahiense B).

Posiciones

1º) Bahiense B, (8-2) 18 puntos (arrastre: 9)

2º) Barracas, (8-2) 18 (9)

2º) Pellegrini, (8-2) 18 (9)

4º) Sportivo B, (7-3) 17 (8,5)

5º) Caza y Pesca, (6-4) 16 (8)

5º) Los Andes, (6-4) 16 (8)

5º) Whitense, (6-4) 16 (8)

8º) Sporting, (5-5) 15 (7,5)

9º) Bella Vista, (3-7) 13 (6,5)

10º) Velocidad B, (2-8) 12 (6)

11º) Fútbol y Tenis, (1-9) 11 (5,5)

12º) Fortín Club, (0-10) 10 (5)

Cómo seguirá

Los equipos arrastrarán el 50% de los puntos de las 11 fechas para el segundo tramo.

En ambos tramos, del 1º al 4º clasificarán directo a cuartos y del 5º a 12º se eliminarán.

Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente, de lo contrario se disputará una Súper final.

El primero ascenderá a LBB Plata y el segundo jugará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata.

Todos los cruces serán al mejor de tres, a excepción de las finales de cada tramo, que se desarrollarán a cinco.