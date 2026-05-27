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3x1: el beneficio que se ganaron Estrella, 9 de Julio y Bahiense del Norte B, ¿lo aprovecharán?

Mañana finalizará la fase regular del primer tramo de la LBB Oro. En tanto, el viernes será la LBB Plata y el domingo, la LBB Bronce.

Los DT: Walter Romernizyn (E), Julián Turcato (9dJ) y Santiago Cappa (BdN). Fotos: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Resta una fecha para finalizar la fase regular correspondiente a la primera etapa en las tres divisiones superiores del básquetbol local, con la curiosidad que ninguna tiene el equipo Nº1 asegurado.

En la LBB Oro

La primera definición será mañana, en la que se conocerá si en la LBB Oro el Nº1 queda para Estrella o Napostá.

Los del barrio San Martín recibirán a Villa Mitre y una victoria les asegurará la principal posición.

En tanto, si pierden deberán aguardar una derrota de Napostá, como visitante, frente a Estudiantes.

La fecha se completará con los partidos Bahiense del Norte-Pacífico, Liniers-Pueyrredón, Independiente-L.N. Alem y Olimpo-Barrio Hospital.

Santiago Quiroga (Estrella).

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estrella (8-2), 18 puntos (arrastre: 9)

1º) Napostá (8-2), 18 (9)

3º) Pueyrredón (6-4), 16 (8)

3º) Bahiense (6-4), 16 (8)

3º) Estudiantes (6-4), 16 (8)

3º) Villa Mitre (6-4), 16 (8)

7º) Pacífico (5-5), 15 (7,5)

8º) Liniers (4-6), 14 (7,5)

9º) Olimpo (3-7), 13 (6,5)

9º) L.N. Alem (3-7), 13 (6,5)

9º) Barrio Hospital (3-7), 13 (6,5)

11º) Independiente (2-8), 12 (6)

Cómo sigue

Los cuatro primeros accederán directamente a cuartos, mientras que cruzarán 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.

Primero serán los cuartos, después semifinales y el ganador de la final se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo, al cual se arrastrará el 50% de los puntos acumulados en la fase regular de esta primera parte.

En la LBB Plata

9 de Julio tiene la llave de la puerta para acceder al Nº1 de la LBB Plata.

Para eso necesita ganarle como local a Bahía Basket  y no depender de terceros, básicamente de un triunfo de San Lorenzo.

De todos modos, en ese caso, y en función de otros resultados, también pueden darse múltiples empates, entre los que 9 tiene desventaja únicamente con Comercial entre los cuatro involucrados: San Lorenzo, Sportivo, Altense y el portuario.

La undécima y última programación, el próximo viernes, contendrá los partidos Velocidad-Sportivo, La Falda-Comercial, Altense-Argentino, Espora-San Lorenzo y El Nacional-Ateneo, además de 9 de Julio-Bahía Basket.

Lucas Lucchettoi (9 de Julio).

Posiciones

1º) 9 de Julio, (8-2) 18 puntos (arrastre: 9)

1º) San Lorenzo, (8-2) 18 (9)

3º) Sportivo, (7-3) 17 (8,5)

3º) Altense, (7-3) 17 (8,5)

3º) Comercial, (7-3) 17 (8,5)

6º) Velocidad, (6-4) 16 (8)

7º) Argentino, (5-5) 15 (7,5)

8º) Ateneo, (4-6) 14 (7)

9º) El Nacional, (3-7) 13 (6,5)

10º) Bahía Basket, (2-8) 12 (6)

11º) La Falda, 12 (2-8) (6)

12º) Espora, 11 (1-9) (5,5)

Lo que viene

Los cuatro primeros accederán directamente a cuartos y cruzarán 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.

Primero serán los cuartos, después semifinales y el ganador de la final se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo, al cual se arrastrará el 50% de los puntos acumulados en la fase regular de esta primera parte.

En la LBB Bronce

Bahiense del Norte B tiene todas las de ganar para quedarse con el Nº1.

Si derrota como local a Los Andes nadie podrá superarlo. En caso de perder, necesita que no ganen Barracas o Pellegrini.

El resto de la fecha será Barracas-Whitense, Bella Vista-Sportivo B, Pellegrini-Fortín Club, Sporting-Velocidad B y Caza y Pesca-Fútbol y Tenis.

Bruno Massa (Bahiense B).

Posiciones

1º) Bahiense B, (8-2) 18 puntos (arrastre: 9)

2º) Barracas, (8-2) 18 (9)

2º) Pellegrini,  (8-2) 18 (9)

4º) Sportivo B, (7-3) 17 (8,5)

5º) Caza y Pesca,  (6-4) 16 (8)

5º) Los Andes, (6-4) 16 (8)

5º) Whitense, (6-4) 16 (8)

8º) Sporting, (5-5) 15 (7,5)

9º) Bella Vista,  (3-7) 13 (6,5)

10º) Velocidad B, (2-8) 12 (6)

11º) Fútbol y Tenis,  (1-9) 11 (5,5)

12º) Fortín Club, (0-10) 10 (5)

Cómo seguirá

Los equipos arrastrarán el 50% de los puntos de las 11 fechas para el segundo tramo.

En ambos tramos, del 1º al 4º clasificarán directo a cuartos y del 5º a 12º se eliminarán.

Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente, de lo contrario se disputará una Súper final.

El primero ascenderá a LBB Plata y el segundo jugará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata.

Todos los cruces serán al mejor de tres, a excepción de las finales de cada tramo, que se desarrollarán a cinco.

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