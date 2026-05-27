Piti Fernández continúa recorriendo el país con una propuesta íntima y rockera

Con una extensa trayectoria ligada al rock barrial y popular, Piti Fernández logró construir una identidad propia tanto arriba del escenario como en sus composiciones. Dueño de una voz inconfundible y letras atravesadas por historias cotidianas, emociones y sensibilidad urbana, el artista mantiene una conexión muy fuerte con el público en cada ciudad que visita.

En esta nueva gira, el cantante propone un formato cercano y cargado de emoción, en un show que promete un recorrido por canciones emblemáticas, momentos íntimos y toda la potencia emocional que caracteriza a sus presentaciones en vivo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahia.com