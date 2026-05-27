Senior liguista: Sporting ganó con lo justo y no hay quien lo baje

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Esta vez no goleó, pero Sporting sigue firme. Venció sobre la hora a Pacífico BB 1 a 0 y sigue liderando con puntaje ideal el certamen Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur, tras jugarse la 5ª fecha.

Por su parte, hubo triunfos de Libertad, Bella Vista y Huracán.

Resultados:

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--Libertad 3 (Mariano Moreno, Gustavo Peña y Ariel Paredes), San Francisco 0.

--Tiro Federal 2 (Juan José Dietz y Mauricio Oldani), Comercial 2 (Luciano Bellini --e/c-- y Jonatan Bravo de Laguna).

--Bella Vista 3 (Fernándo Pérez, Fabián Merlini y Matias Roque), Sansinena 1 (Emiliano Jofré)

--Sporting 1 (Marco Cossú), Pacífico BB 0.

--Huracán 8 (César Panduro --3--, Héctor Soto Sassi --2--, Juan Hipperdinger, Bicciconti y Sebastián Faillá), Pacífico de Cabildo 4 (Esteban Angelini, Silvio Pagalday, Matias Aldunate y Nicolas Becher).

La tabla

Sporting 15

Huracán 9

Bella Vista 9

Libertad 7

Sansinena 7

Comercial 7

Pacífico C 6

Pacífico BB 4

Tiro 3

San Francisco 1