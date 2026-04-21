Allanan en Punta Alta por el robo de una moto en Bahía: dos aprehendidos

La Policía de nuestra ciudad, de manera conjunta con su par de Punta Alta, arrestó a dos jóvenes hermanos vinculados con el robo de una moto en el centro de Bahía Blanca.

El procedimiento, a cargo de la comisaría Primera, permitió las capturas de Ezequiel Márzquez (18), acusado de la sustracción del vehículo y Esteban Márzquez (21), sobre quien pesaba un pedido de captura por hurtos reiterados.

La detención de ambos se dio durante un allanamiento en Buchardo al 1.700 del barrio Empleados de Comercio, en Coronel Rosales.

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La investigación se originó tras una denuncia realizada el 15 de abril, en la seccional de Beruti 650, cuando un hombre denunció la sustracción de su moto.

Las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM), además de otras tareas investigativas, permitieron llegar a los sospechosos.

Ambos hermanos, según se informó, tienen un extenso prontuario de antecedentes por delitos similares y contra la propiedad.