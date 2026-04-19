El régimen de Irán promete represalias contra la "piratería marítima armada" estadounidense

El comando militar conjunto supremo de Irán dijo hoy que ese país pronto responderá a la "piratería marítima armada" que se lleva a cabo por parte del Ejército de los Estados Unidos.

El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán "pronto responderá" a la "piratería marítima armada" de Estados Unidos.

La afirmación se conoce luego de que fuerzas estadounidenses disparen contra un buque comercial iraní en el Golfo de Omán, desactivaron su sistema de navegación y lo abordaron con un comando armado, indicó Press TV.

En respuesta, Irán lanzó ataques con drones contra buques de guerra estadounidenses, lo que obligó a las fuerzas estadounidenses a retirarse, informó la oficial IRIB y la agencia de noticias semioficial Mehr.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que Estados Unidos confiscó por la fuerza un carguero con pabellón iraní que intentaba eludir un bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz.

Un destructor de misiles guiados de las fuerzas navales de Estados Unidos en el golfo de Omán "los detuvo en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas" e infantes de marina estadounidenses tienen la custodia del buque, agregó.

La agencia de noticias oficial iraní IRNA indicó hoy que el país se negó a participar en la segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos, las cuales presuntamente se van a realizar pronto en Pakistán. (NA)