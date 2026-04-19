Sube la temperatura: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará fría y húmeda pero que experimentará una mejora en las temperaturas hacia la tarde es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo; el viento será leve del sector este y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 12 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve del sector este, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 19 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fresca y nubosa. Se estima para medianoche una temperatura de 14 grados centígrados.