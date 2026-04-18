Trump afirmó que Irán “no puede chantajear” a Estados Unidos con el cierre del Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump advirtió este sábado que Irán “no puede chantajear” a Estados Unidos con el cierre del Estrecho de Ormuz luego de que Teherán informe la reanudación de las restricciones en el paso marítimo.

Trump manifestó que “Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como lo han venido haciendo por años”, al tiempo que consignó: “No pueden chantajearnos”.

El mandatario respondió preguntas de la prensa en la Casa Blanca, donde señaló que Washington está “adoptando una postura firme” en el marco de las conversaciones con la República Islámica y agregó que podría haber ”alguna información" durante la tarde de este sábado.

Irán reabrió parcialmente su espacio aéreo y algunos aeropuertos hoy sábado, informó la Autoridad de Aviación Civil iraní, a la vez que anunció el cierre del Estrecho de Ormuz.

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Según el Mando Militar iraní, no se permitirá el libre tránsito mientras Washington persista en sus esfuerzos por asfixiar el comercio marítimo del país. (N/A)