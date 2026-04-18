Arranca este sábado la etapa más atractiva de la NBA: los playoffs

Comenzaron este sábado los playoffs de la NBA (en estos momentos juegan Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors por la Conferencia Este), que marcan el principio del camino hacia el título de Conferencia primero y luego hacia la gran final por el anillo 2025-26.

Además del cotejo en desarrollo, hoy también arrancan las series Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (16.30, hora de nuestro país), New York Knicks-Atlanta Hawks (19) y Los Ángeles Lakers-Houston Rockets (21.30).

Mañana se llevarán a cabo otros cuatro cotejos: Boston Celtics-Philadelphia Sixers (a las 14), Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns (16.30), Detroit Pistons-Orlando Magic (19.30) y San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers (22).

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El viernes a la noche los últimos dos clasificados (via play-in) fueron Orlando Magic en el Este y Phoenix Suns en el Oeste. Ambos entraron como octavos clasificados en sus respectivas conferencias.

Orlando superó a Charlotte Hornets por 121-90, mientras que Phoenix eliminó a Golden State Warriors al superarlo por 111-96.