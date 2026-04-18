Colapinto palpita su exhibición en Buenos Aires: “Ojalá que quede en la historia”

Franco Colapinto expresó su entusiasmo por la exhibición que protagonizará el próximo 26 de abril en las calles del barrio porteño de Palermo, donde el piloto argentino de Alpine conducirá un Lotus E20 de 2012 en un evento que marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años.

En la previa del show, el bonaerense aseguró que se trata de “un sueño hecho realidad” poder llevar un Fórmula 1 a su país y remarcó la importancia de acercarle este tipo de espectáculo a los fanáticos argentinos, teniendo en cuenta la dificultad que representa para muchos viajar a Europa para seguir de cerca a la categoría.

Además, Colapinto agradeció a quienes hicieron posible la exhibición y deseó que la jornada sea especial para el público local. En ese sentido, se ilusionó con que el evento quede marcado en la memoria de los argentinos como un momento histórico para el automovilismo nacional.

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La exhibición se llevará a cabo sobre un circuito callejero montado en la zona de avenida Del Libertador y avenida Sarmiento, en Palermo, y el argentino estará al volante de un monoplaza con motor Renault V8 y estética de Alpine. Según la información oficial, será la primera vez que un piloto argentino conduzca un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires. (NA).