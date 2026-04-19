Bella Vista pudo desatar el nudo con un gol polémico y se metió en el podio

Bella Vista aprovechó su momento, mejoró en el segundo tiempo y con un gol polémico derrotó a La Armonía 1 a 0 en la Loma para trepar al tercer lugar de la tabla y quedar a 3 del líder Huracán, próximo rival en el cierre de la primera rueda del Apertura liguista.

La jugada que rompió el molde llegó a los 9 minutos del segundo tiempo cuando Pablo Mungo rompió hacia adelante, llegó a línea final, tocó para atrás y Lucas Martínez sacó un furibundo derechazo que se desvió en ¿la mano? de Rodrigo Gómez.

Todo La Armonía protestó, pero ni el asistente César Núñez –no marcó la mitad de la cancha ni levantó el banderín— ni Franco Yatzky invalidaron la acción por la maniobra mencionada.

La cuestión fue que esa situación terminó siendo relevante en el desarrollo de un partido chato en los primeros 45 minutos y algo más emotivo tras el tanto de apertura.

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En la primera etapa, Bella Vista estuvo incómodo con la línea de tres defensores, mientras que el velezano de “Fito” Cuello le tapó los pases entre líneas, no lo dejó crecer por las bandas y “Nacho” Torres fue casi un espectador de lujo.

Sin hacer maravillas en ataque, el visitante al menos intentó con un par de remates de media distancia de Mati López y Ramiro Fernández, éste último bien abortado por Francisco Martínez.

Con un 4-4-2 bien marcado, La Armonía no pasó sobresaltos defensivos.

Y los primeros 45 minutos se fueron sin chances para el dueño de casa.

Palo y a la bolsa

Carrillo armó la línea de 4 para el complemento y su equipo salió con otra actitud. Se paró más adelante y empezó a lastimar de afuera hacia adentro.

Y fue efectivo porque en la primera llegada a fondo –en la mencionada antes comentada— destrabó el cotejo.

Luego le trasladó la responsabilidad a su rival, que pobló el área con los ingresos de Muzi y Acosta.

Pero, para entonces, el local ya estaba más firme, con Mungo, Sosa y Vogel sosteniendo el asedio adversario.

La Armonía se la jugó, puso mucha gente en campo ajeno, pero careció de serenidad para la última decisión. Incluso, dejó espacios para que el Gallego lo liquidara.

Entre “Nacho” Torres –le sacó dos bochas a Rodrigo Gómez y una a Rosales— y Jero Blanco mantuvieron con vida al velezano, que pudo haberlo empatado en la última pelota.

Luego de un balón detenido, un puñetazo de Francisco Martínez que dejó viva la pelota encontró un zurdazo incómodo de Antón que se fue apenas ancho.

Bella Vista se secó el sudor de la frente, festejó un triunfo muy trabajado y ganó por primera vez dos partidos seguidos.

La Armonía fue pura con mucha bronca e impotencia, sobre todo porque se fueron con las manos vacías tras una diferencia exigua y con mucho de polémica.

La síntesis

BELLA VISTA 1

F. Martínez 6

MUNGO 7

Sosa 6

Reule 6

Sandoval 5

Vogel 7

Gandolfo 6

Belleggia 5

Bardella 5

R. Gómez 6

L. Martínez © 6

DT: M. Carrillo

LA ARMONÍA 0

Ig. Torres 7

M. López 5

J. Blanco 7

Marino © 5

J.M. González 5

R. Fernández 6

O. Herrera 6

M. Gil 6

Intrevado 5

Narvay 5

Malmoria 5

DT: R. Cuello

PT. No hubo goles.

ST. Gol de R. Gómez (BV), a los 9m.

CAMBIOS. 58m. Rosales (6) por Belleggia, 66m. Notti por Sandoval y 78m. Sturmann por L. Martinez, en Bella Vista; 54m. Muzi (5) por M. López, 63m. J. Acosta por R. Fernández y 78m. Antón, Tuya y Carta por Intrevado, J.M. González y Marino, en La Armonía.

ARBITRO. Franco Yatzy (5).

TERCERA JUVENIL. Bella Vista, 3 a 1.

CANCHA. Bella Vista (aceptable).