Delcy Rodríguez aseguró que los venezolanos están en la etapa de “recuperar la esperanza y alentar la confianza”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su pueblo se encuentra en una etapa donde debe trabajar para “recuperar la esperanza y alentar la confianza”.

Desde sus redes sociales, y al cumplirse un poco más de tres meses de haber sido elegida como la mandataria responsable de ocupar el lugar que supo tener Nicolás Maduro, indicó que “cuando un país se une, no hay nada que lo detenga”.

“Estos 100 días son el inicio de una nueva etapa. Una etapa para recuperar la esperanza, alentar la confianza y volver a encontrarnos entre venezolanos. Porque cuando un país se une, cuando una familia se reencuentra, cuando un pueblo decide avanzar, no hay nada que lo detenga”, maniefstó Rodríguez.

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Además, señaló que, durante este tiempo, dieron “pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo momento histórico” para su país y que están frente a un “reencuentro nacional" y a un camino “desprovisto de clasismo y racismo” donde pretenden conseguir la verdadera paz.

En la misma línea, explicó que a través de la Ley de Amnistía, “más de 8.000 venezolanos" fueron beneficiados, mientras que el Programa de Convivencia y Paz “integra y atiende a todos los sectores nacionales”: “La paz no es un discurso, se construye todos los días”, añadió.

“Hoy Venezuela se encuentra entre los países más seguros de la región, con tres homicidios por cada 100.000 habitantes y más de 6.000 cuadrantes de paz activos. Esto significa algo muy claro: más tranquilidad para nuestras familias y más estabilidad para el país”, planteó la mandataria.

En cuanto al área económica, expresó que también “entraron en una etapa de crecimiento” porque el Producto Interno Bruto (PBI) creció en “casi un 9% con 20 trimestres consecutivos y de expansión”, y ese crecimiento “debe ser para la felicidad social”, pero también traducirse en “más empleo, mejores ingresos y más oportunidades reales” para el pueblo venezolano.

Para finalizar, declaró que invirtieron “más de 70 millones de dólares” en créditos dirigidos “principalmente a mujeres emprendedoras”, que impulsa una “nueva economía local y abre nuevas oportunidades”.

“Yo apuesto a esa Venezuela, que es la Venezuela de bien, donde los venezolanos y venezolanas nos podamos abrazar, y podamos marchar juntos a defender a nuestra patria, la Patria de nuestros Libertadores, la que heredamos de Simón Bolívar”, concluyó. (NA)