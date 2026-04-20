Demoraron a un motociclista con armas blancas en la vía pública
Además cometió diversas faltas de tránsito.
La Policía de Punta Alta demoró ayer a la madrugada a un hombre que circulaba en una moto sin patente y al requisarlo le encontraron armas blancas entre sus pertenencias.
Según indicaron desde la Comisaría local, el procedimiento tuvo lugar en la intersección de las avenidas Pringles y Jujuy, alrededor de las 0:30.
Fue identificado como Fernando Juárez, de 30 años, quien iba al mando de una moto Guerrero Trip 110 sin dominio colocado.
Tampoco tenía licencia de conducir, seguro obligatorio, cédula de identificación del rodado ni casco reglamentario.
Y durante la requisa, se constató que llevaba 2 cuchillos con mango de plástico.
Juárez quedó demorado y la moto, secuestrada, a disposición del Juzgado de Faltas de Coronel Rosales.