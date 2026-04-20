Demoraron a un motociclista con armas blancas en la vía pública

La Policía de Punta Alta demoró ayer a la madrugada a un hombre que circulaba en una moto sin patente y al requisarlo le encontraron armas blancas entre sus pertenencias.

Según indicaron desde la Comisaría local, el procedimiento tuvo lugar en la intersección de las avenidas Pringles y Jujuy, alrededor de las 0:30.

Fue identificado como Fernando Juárez, de 30 años, quien iba al mando de una moto Guerrero Trip 110 sin dominio colocado.

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Tampoco tenía licencia de conducir, seguro obligatorio, cédula de identificación del rodado ni casco reglamentario.

Y durante la requisa, se constató que llevaba 2 cuchillos con mango de plástico.

Juárez quedó demorado y la moto, secuestrada, a disposición del Juzgado de Faltas de Coronel Rosales.