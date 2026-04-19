Norberto “Pichi” Sella reconocido por su trayectoria periodística

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales, mediante un proyecto de decreto y a instancias del bloque Primero Rosales, declaró, por unanimidad, personalidad destacada a Norberto “Pichi” Sella.

El reconocimiento se basó en su labor periodística y, sobre todo, en su humildad, compromiso y verdadero hacer en los medios de comunicación.

Sella cumplió 46 años de profesión y aún continúa en actividad, tanto como corresponsal en Punta Alta de LU2 Radio Bahía Blanca, como en su habitual espacio de los sábados, a las 13 horas, en Actualidad Puntaltense, que se emite por FM 2001, y cuyos integrantes compartieron el acto de reconocimiento en el CD.

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Desde chico, le llamó la atención las voces que se escuchaban en aquella radio de válvulas, que sus padres encendían a diario. En especial, la de Esteban Juan Carlos Dobal.

Recordó que se desempeñó a cargo de las relaciones públicas de la Agrupación Scouts Navales de Puerto Belgrano, perfeccionándose en la materia en Bahía Blanca.

Tiempo después el periodista local Carlos Lencinas, dejaba la corresponsalía de LU3 en la ciudad y, conociéndolo a “Pichi”, lo recomendó al decano de los periodistas de Bahía Blanca, Esteban Dobal, quien lo convocó y luego de unos días a prueba, le presentó al director de la emisora, Pablo B. Serrat, quien el 10 de septiembre de 1979 aprobó su ingreso.

También integró el equipo de “Éxitos de hoy y de siempre”, conducido por Gustavo Gabí con información de Puta Alta y deportes.

De a poco fue ganando el ámbito deportivo. Lo convocó Miguel Romay para transmisiones de fútbol (era el titular de una conocida agencia de publicidad), con quien trabajó durante algunos años.

En 1984, nació la Liga Nacional de Básquetbol y, en consecuencia, las transmisiones radiales.

Oscar Arnaldo Coleffi, dirigente de la emisora y también relator, le confió las estadísticas y notas; el comentario era del maestro Carlos Alberto Almirón.

También participó de la incursión en la Liga Nacional “B” de aquel entonces, de Sporting con un equipo inolvidable y dos americanos estupendos, Manuel Forrest y Barney Mines.

Todo ello le brindó la posibilidad a “Pichi” de viajar a lo largo y ancho del país e incluso al exterior, cubriendo diversas competencias internacionales de básquetbol como el Mundial de Argentina de 1990, en Córdoba y en el Luna Park de Buenos Aires; el Mundial de Canadá en el 94, desde Toronto y Hamilton; el Pre-Olímpico del 95 en Tucumán y luego en Neuquén, para LU19 Radio Comahue; el Sudamericano del 99 en Bahía Blanca para la Red Deportiva, y relatando por FM Mega, durante varios años, el Torneo Local de Básquetbol, Zonales entre Bahía Blanca y Punta Alta, y Provinciales.

Se señala que “el medio le deparó grandes satisfacciones, así como duras experiencias a las que a veces los periodistas deben enfrentarse, como aquella mañana del atentado a la AMIA, cuando fortuitamente viajó a la Capital para tramitar pasaportes, acompañado por Alberto Barco. En el lugar de los hechos se vivieron situaciones de “pánico, bronca, sangre, llantos, gritos, desesperación, la congoja de los familiares…” según sus dichos.

Tardes sabatinas

En Punta Alta le dio nacimiento a “Actualidad Puntaltense”: allí, el 3 de junio de 1987, antes de la aparición de las FM, impulsada por el interés de los mismos comerciantes locales que querían un programa de difusión y por Pablo Serrat, director de LU3, quien dio el visto bueno para comenzar a emitirlo desde la Uciapa.

El programa, desde ese entonces, se adueñó ininterrumpidamente de las tardes sabatinas de 13 a 17 horas.

Luego de ello se transmitió desde la confitería “La Pirámide”, hasta que en 1994, con el problema en la planta transmisora de LU3, dejo de emitirse y los oficios de la dirección de la FM 2001 permitieron que el programa continuara hasta hoy.

“Se trata de una producción que refleja el acontecer semanal rosaleño, participando periodistas deportivos y de actualidad, profesionales de la salud, información y música para que los oyentes puedan disfrutar de canciones exclusivamente interpretadas en castellano, contando con un espacio de 25 minutos a todo tango”.

"Pichi" junto a su hija Bárbara y su esposa Rosa Méndez.

Más adelante, se hace referencia a la nómina de premios y galardones recibidos en todos estos años: mucho más de 3 docenas de premiaciones entre las que sobresalen los Néstor Francischelli otorgados por la Dirección de Cultura del Municipio rosaleño; los nacionales “Santa Clara de Asís”, los Premios Fortaleza Protectora Argentina en Bahía Blanca, los Gaviota de Oro, de Mar del Plata, entregados por SADAP, Asociación Argentina de Artistas y Profesionales; el premio provincial Caduceo, que otorga el Consejo Provincial de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires; y el Faro de Oro como mejor relator deportivo.

“Como ha afirmado con la seriedad y humildad que lo caracterizan, el mayor halago obtenido es simplemente que lo reconozcan como un difusor que trabaja por y para su querida ciudad”, se destaca en el decreto del CD.

Autora del proyecto

En tanto la concejal mandato cumplido Liliana García, autora del proyecto de reconocimiento a Sella, dijo que se entregó esta “Personalidad Destacada” al periodista emblemático Norberto “Pichi” Sella, orgullo rosaleño, por su honestidad periodística, su labor internacional y objetividad a la hora de informar.

Liliana García, autora del proyecto, y Sella.

“Es un digno Señor Periodista. Destaco su perfil bajo, la objetividad. A veces se espera escuchar un programa que nos acompañe, nos alegre el día. Y lo tuyo es totalmente objetivo, informando, entreteniendo, y nunca se te escapó nada que nos haga pensar que estabas inclinado hacia un lado o hacia el otro. Y eso es lo importante. Siempre observé eso en vos: tu sencillez, tu perfil bajo, la objetividad. Creo que enaltecés tu profesión. Por eso cuando te acercaste te dijimos que sos una institución en los medios de comunicación”, dijo García antes de entregarle el diploma de recuerdo a Norberto Sella.