Servicios y planificación urbana para el barrio San Cayetano

La concejal radical Liliana Taboada presentó en el Concejo Deliberante una serie de iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los vecinos del barrio San Cayetano, poniendo el foco en la falta de servicios, el incumplimiento de ordenanzas vigentes y la necesidad de mayor planificación urbana.

En primer lugar, la edil elevó un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo información detallada sobre el estado de avance de la Ordenanza Nº 4311, sancionada en el 2024, que establece la creación de la Plaza San Cayetano.

"A pesar de haber sido aprobada, la obra no presenta avances visibles, por lo que se requieren precisiones sobre gestiones realizadas, financiamiento, planificación y plazos de ejecución".

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“Los espacios públicos -continuó- no solo mejoran el entorno urbano, sino que fortalecen el tejido social. Es importante saber por qué una ordenanza aprobada aún no se concreta”, expresó.

Asimismo, presentó un proyecto de resolución solicitando la urgente intervención municipal en el barrio ante persistentes deficiencias en servicios esenciales.

Entre los principales reclamos se destacan la falta de recolección regular de residuos, la insuficiencia de luminarias y el deterioro de calles, situaciones que afectan directamente la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, según Taboada.

En la misma línea, la concejal impulsó otra resolución vinculada a la recategorización fiscal y catastral del sector, señalando que la falta de actualización genera inequidades en la aplicación de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU).

“Es necesario que el sistema tributario refleje la realidad del crecimiento urbano y sea justo para todos los contribuyentes”, sostuvo.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical remarcaron que estas iniciativas surgen a partir de reclamos sostenidos por parte de los vecinos, quienes demandan respuestas concretas por parte del Municipio.

“Seguimos trabajando para que cada barrio de Coronel Rosales tenga los servicios y la infraestructura que merece. Escuchar a los vecinos y transformar esos reclamos en acciones es nuestra responsabilidad”, dijo.

Reducir maniobras riesgosas de bicicletas en veredas y espacios públicos

En tanto mencionó que se continúan impulsando acciones para mejorar la convivencia en el espacio público, a partir de la implementación de la Ordenanza N° 4306/24, que establece el "Programa reglamentario de circulación, seguridad y protección al ciclista".

En este marco, la concejal presentó una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la aplicación de la normativa, que designa a la Dirección de Tránsito y Transporte como autoridad de aplicación y promueve la seguridad vial de quienes circulan en bicicleta, así como de todos los actores del tránsito.

Por un lado, dijo que se elevó un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo información detallada sobre el cumplimiento de la ordenanza, incluyendo campañas de educación vial, controles realizados, materiales de difusión y estadísticas sobre infracciones y siniestros vinculados a ciclistas.

También impulsó un proyecto de resolución que propone medidas concretas para reforzar el ordenamiento en espacios públicos, especialmente en plazas, mediante la colocación de cartelería clara en accesos y senderos internos, la delimitación de sectores peatonales y el refuerzo de controles en zonas de alta circulación.

“Las iniciativas surgen a partir de una preocupación creciente de vecinos por situaciones de riesgo generadas por la circulación indebida de bicicletas, sobre todo en veredas, en contramano o sin respetar semáforos, lo que afecta tanto a peatones como a los propios ciclistas”, dijo la concejal.

En ese sentido, indicó que se prevé la posibilidad de labrar actas ante conductas riesgosas, en un enfoque preventivo que priorice la concientización y la educación vial por sobre el carácter sancionatorio.

Destacó que el objetivo es promover una convivencia responsable entre peatones, ciclistas y conductores. La ordenanza, además, prevé el desarrollo de programas educativos y la participación de instituciones y actores de la comunidad.

Taboada remarcó que estas acciones deben complementarse con una mirada de fondo: “Hace tiempo venimos planteando la necesidad de avanzar con bicisendas en la ciudad. Sabemos que es una herramienta clave para ordenar el tránsito y dar mayor seguridad, pero también entendemos que hoy existen otras prioridades urgentes, como obras de cloacas, agua y caminos rurales. Eso no quita que tengamos que seguir planificando y proyectando una ciudad más segura y ordenada a futuro”.

Subrayó, finalmente, "la importancia de sostener un enfoque integral que combine educación vial, señalización adecuada y controles efectivos, con el objetivo de garantizar un uso seguro y ordenado del espacio público para brindar seguridad a todos los vecinos".