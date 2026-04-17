Este sábado, Matiné +60 en el salón de Luz y Fuerza

Desde la Dirección de Cultura del Municipio de Coronel Rosales se indicó que este sábado regresará la Matiné +60, una propuesta recreativa destinada a adultos mayores, pensada para promover el encuentro, la recreación y el disfrute en comunidad.

La actividad se llevará a cabo a las 17, en el Salón Luz y Fuerza, ubicado en Rivadavia 441, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de música, juegos y distintas sorpresas, en un espacio especialmente diseñado para compartir una tarde agradable y fortalecer los vínculos sociales.

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Desde la organización se invitó a los asistentes a concurrir con mate y algo para compartir, generando así un ambiente cálido y participativo.