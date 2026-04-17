La Juventud Radical refuerza el pedido por la SUBE y el boleto universitario en la 319

En el marco de la campaña de recolección de firmas que se lleva adelante en todo el distrito, la Juventud Radical de Coronel Rosales ratificó la necesidad de que la implementación del sistema SUBE y el Boleto Especial Educativo en la línea 319 dejen de ser una promesa y se conviertan en una realidad inmediata.

Ante los señalamientos que buscan centrar la discusión en gestiones pasadas, desde el espacio radical fueron claros: "La línea 319 es de jurisdicción provincial y su autoridad de aplicación es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Más allá de los debates políticos, hoy la urgencia la tienen el trabajador y el estudiante que pagan un boleto cada vez más caro sin los beneficios que por ley les corresponden".

Un respaldo para la ciudad

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Desde la Juventud Radical se explicó que la reunión de firmas no busca confrontar, sino generar un respaldo social sólido que sirva como herramienta de gestión.

"Si hoy existe una gestión en marcha ante la Provincia, las firmas de miles de rosaleños son el mejor argumento para que el Ministerio de Transporte bonaerense deje de postergar a nuestra ciudad. Queremos que, cuando se golpee una puerta en La Plata, se haga con el peso de toda una comunidad detrás", se expresó.

Deuda con el interior: El Boleto Universitario

Uno de los puntos centrales del reclamo es la implementación efectiva de la Ley 14.735 (Boleto Especial Educativo).

"Es una deuda histórica de la gestión provincial de Axel Kicillof con el interior. Mientras en el AMBA y La Plata el boleto universitario es una realidad hace años, en Punta Alta nuestros estudiantes siguen esperando. La 319 debe contar con este beneficio de forma urgente; estudiar no puede ser un privilegio condicionado por el costo del transporte", señalaron desde la JR.

"Invitamos a todos los vecinos a sumarse. No se trata de mirar el espejo retrovisor, sino de asegurar el viaje de mañana. Cuantas más firmas logremos, más fuerte será la voz de Coronel Rosales en la Provincia".

Y luego compartieron el link para sumar la firma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ZwLfeGacdkzqh7K_Xc2R2bGyd88yJog4yx7UEEBnpDRewg/viewform