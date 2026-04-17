El Festival de Aeromodelismo “Volando junto al mar” será este fin de semana

Este fin de semana se llevará adelante la 26º edición del Festival de Aeromodelismo “Volando junto al mar”, en el predio del Aero Club Punta Alta, con exhibiciones y demostraciones de vuelos con aviones radiocontrolados.

Será mañana sábado y el domingo, desde las 10 de la mañana y hasta que se ponga el sol, con entrada gratuita.

El predio, ubicado en el kilómetro 22/23 de la ruta 229 (entre Villa del Mar y Villa Arias), cuenta con estacionamiento, además habrá sector de carpas, gradas y servicio de cantina.

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El tradicional encuentro organizado por la Subcomisión de Aeromodelismo del Aero Club Punta Alta reúne año tras año a pilotos, constructores y apasionados del vuelo radiocontrolado.

Además de las exhibiciones aéreas, habrá una muestra estática que le permitirá al público apreciar de cerca el nivel técnico y constructivo de los modelos participantes.

“Más que un espectáculo aéreo, el festival es una verdadera celebración de la camaradería y el espíritu deportivo que caracteriza al aeromodelismo argentino”, aseguraron desde la Subcomisión.

Prometen además actividad continua en pista durante todo ese fin de semana, “generando un entorno dinámico y atractivo tanto para especialistas como para las familias”.

Con más de dos décadas de historia, el Festival de Aviones Radiocontrolados “Volando junto al mar” se ha consolidado como un punto de encuentro para aeromodelistas de Punta Alta, Bahía Blanca y otras ciudades del país. Pilotos invitados llegan cada año para compartir vuelos, intercambiar experiencias y fortalecer los lazos entre clubes amigos.

Para la Subcomisión de Aeromodelismo, alcanzar la 26ª edición del festival es el resultado de un trabajo constante, organización responsable y una comunidad que sostiene con pasión esta actividad.

“Se ha transformado en cita obligada para aeromodelistas de la región y el resto del país que disfrutan esta pasión con profesionalismo y entusiasmo; desde la Subcomisión invitamos a toda la comunidad de Punta Alta, Bahía Blanca y la zona a ser parte de este encuentro que combina destreza, tecnología, innovación y espíritu deportivo en un entorno natural privilegiado”, añadieron.