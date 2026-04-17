Reiniciaron la obra de defensa costera en Pehuen Co

Los trabajos de defensa de la duna costera en Pehuen Co se reiniciaron esta semana con la descarga de maquinaria en el obrador, tras la pausa prevista durante la temporada estival, informó el Municipio de Coronel Rosales.

La intervención apunta a frenar el avance del mar y evitar el retroceso de la duna, un proceso que en los últimos años generó erosión, derrumbes y riesgos para la Avenida Costanera y viviendas cercanas.

Los trabajos se desarrollan en un tramo de 1.560 metros, desde calle Ameghino hasta casi Buchardo, uno de los sectores más afectados. Allí se construye una defensa enrocada de 3 metros de altura, con piedras de gran tamaño que permitirán disipar la energía del oleaje, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.

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Según explicaron desde la comuna, el proyecto también contempla la colocación de una manta geotextil para mejorar la estabilidad y evitar la pérdida de arena, además de un relleno artificial que reforzará el sistema natural de la duna.

Agregaron que la obra tiene un plazo de ejecución de 365 días y busca preservar uno de los principales atractivos turísticos del distrito, al tiempo que protege infraestructura urbana y viviendas frente al avance del mar.