Cruzó un semáforo en rojo y debió ser perseguida por la policía

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a la conductora de un auto que cruzó un semáforo en rojo y debió ser perseguida por los efectivos al desobedecer una orden de detenerse.

La mujer de 53 años iba al mando de un Chevrolet Prisma.

Según indicaron desde la Comisaría local, los efectivos de la FBA realizaron un "seguimiento controlado" desde Rivadavia y Brown, en el centro puntaltense, hasta la calle Belgrano al 500, en el barrio Ciudad Atlántida.

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Agregaron que la mujer tiene denuncias penales previas con pedidos de medidas cautelares de vecinos del sector.

El vehículo fue secuestrado y la mujer fue trasladada al Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta para una evaluación psicológica pendiente, ordenada por el Juzgado de Paz local.

