Presentaron un ciclo de talleres en la Armada sobre prevención del suicidio

El Departamento Salud Mental del Hospital Naval Puerto Belgrano presentó el programa de talleres anual "Cuidar al camarada", sobre prevención del suicidio en el ámbito de la Armada Argentina.

"El programa tiene el objetivo de ofrecer herramientas concretas para una detección temprana y una intervención segura y eficiente frente a riesgos suicidas", explicó la jefa del Departamento, Capitán de Corbeta Inés Martínez.

Agregó que la detección temprana, poder pedir ayuda a tiempo y contar con espacios para hablar cuestiones emocionales son fundamentales. "Ningún camarada debería atravesar el sufrimiento en soledad", dijo.

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La charla introductoria se realizó en el anfiteatro de la Escuela de Oficiales de la Armada, destinada a oficiales a cargo de diferentes destinos en la Base Naval Puerto Belgrano.

"Hoy se llevan un pantallazo general de las herramientas y algunos conceptos", explicó la Teniente de Navío Silvia Di Masso, jefa de la División Psicopatología, quien explicó que el ciclo está enmarcado en una iniciativa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de darle prioridad a la atención de la temática.

"La intención es que puedan hacer uso de las instituciones que tiene hacia adentro la Armada. Buscamos que puedan tener un acercamiento directo al Hospital Naval, que es donde vamos a ofrecer la primera escucha y hacer las derivaciones pertinentes a los diferentes dispositivos con los que se cuenta en la zona", explicó la Teniente de Fragata Nadia Laurín, jefa de la División Dispositivos Grupales.